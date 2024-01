Bắt ba kẻ lừa cô gái bán ra nước ngoài lấy tiền tiêu xài

Video cơ quan chức năng bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây mua bán người ra nước ngoài.

Ngày 1/1, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, Đồn Biên phòng Mỹ Lý vừa phối hợp Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam) phá thành công đường dây mua bán người, bắt giữ 3 đối tượng.

Trước đó, vào ngày 14/12, cơ quan chức năng nhận được đơn tố giác tội phạm của nạn nhân Hung Thị U. (trú bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về việc bị các đối tượng lừa đưa ra nước ngoài bán 9 năm trước. Lực lượng chức năng sau đó đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Cơ quan chức năng làm việc với các đối tượng buôn người.

Sau hơn 15 ngày điều tra, cơ quan chức năng xác định 3 đối tượng đã lừa bán nạn nhân U. ra nước ngoài gồm: Vi Thị Viên (SN 1976, trú tại xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An); tạm trú tại quận Kiến An, thành phố Hải Phòng); Kha Văn Ngọc (SN 1963, trú tại xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An) và Lô Thị Thuyên (SN 1964, trú tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn).

Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi lừa Hung Thị U. ra nước ngoài bán vào năm 2014 để lấy tiền chia nhau.

3 đối tượng buôn người tại cơ quan chức năng.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, lực lượng chức năng đã bàn giao đối tượng và hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

