Án mạng sau bữa tiệc rượu cuối năm

Ngày 9-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà).

Nạn nhân bị sát hại là anh NVN (36 tuổi, trú thôn Hồng Thịnh, xã Thịnh Lộc).

Thông tin ban đầu cho biết, tối 8-2 (tức 29 tháng Chạp), anh N dự tiệc tất niên cùng những người bạn. Đến khoảng 23 giờ 45 phút cùng ngày, Phạm Song Pha (32 tuổi, trú xã Thịnh Lộc) cùng đến dự tiệc đã có mâu thuẫn với anh N.

Trong lúc cự cãi, lời qua tiếng lại, người đàn ông này đã dùng hung khí tấn công vào người anh N khiến anh gục tại chỗ.

Mọi người đã đưa anh N đi Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh N đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, Công an xã Thịnh Lộc đã có mặt ổn định trật tự, bảo vệ hiện trường, báo cáo sự việc lên Công an huyện Can Lộc và tạm giữ nghi phạm Pha.

Được biết, trước khi xảy ra vụ án, nghi can có biểu hiện say xỉn.

