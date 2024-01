An Giang: Bị đánh chết vì khuyên can kẻ say

Chiều 31-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ đối tượng Chau Rách Tà Na (SN 1993; ngụ thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Chau Rách Tà Na

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 19 giờ ngày 29-12, sau khi Na đi nhậu về thì la mắng, cự cãi và đá vào vách cửa nhà của Na làm cửa bị hỏng.

Lúc này, ông Chau Ny (SN 1973, là chú ruột của Na) bước qua khuyên can và la mắng Na nên 2 chú cháu xảy ra mâu thuẫn.

Bực tức, Na lấy thùng nhựa đánh vào đầu ông Ny làm bể thùng nhựa. Na tiếp tục đi tìm hung khí để đánh ông Ny thì bất ngờ bị ông Ny lấy khúc gỗ đánh vào người Na.

Na quay lại giật lấy khúc gỗ, đánh mạnh vào đầu khiến ông Ny tử vong khi được đưa tới bệnh viện. Na liền bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó bị bắt giữ.

