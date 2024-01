7 nạn nhân bị lừa bán sang Myanmar trốn thoát thần kỳ

Truy nã cô gái 25 tuổi lừa bán 5 người sang Myanmar Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định truy nã bị can Vũ Thị Khánh Huyền (25 tuổi, trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) về hành vi "Mua bán người". Từ tháng 11-2022 đến tháng 6-2023, Huyền đã lừa bán 5 người từ 23 đến 26 tuổi ra nước ngoài. Các nạn nhân đều bị Huyền dụ dỗ bằng công việc bán mỹ phẩm, lương cao cho công ty của mình tại Myanmar. Tuy nhiên, sau khi đưa các nạn nhân sang Myanmar, Huyền đã thu hết hộ chiếu, giấy tờ tùy thân rồi đưa họ tới đặc khu Bo Keo (Lào), bán lại cho công ty khác. Tại đặc khu này, các nạn nhân bị ép hoạt động phạm tội lừa đảo trực tuyến qua mạng. Khi không đáp ứng được công việc thì bị đánh đập. Muốn về Việt Nam thì phải trả tiền chuộc 210 triệu đồng/người, nếu không sẽ tiếp tục bị bán sang Thái Lan. Các nạn nhân đã liên hệ để gia đình chuyển cho các đối tượng hơn 1 tỉ đồng rồi được trả về nước. Sau khi về đến Việt Nam, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo hành vi của Huyền gửi đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai.