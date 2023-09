5 đối tượng trộm cắp hành lý tại sân bay Nội Bài: Camera có điểm mù?

Liên quan đến vụ Công an huyện Sóc Sơn khởi tố bị can 5 nhân viên bốc dỡ hành lý tại Nội Bài để điều tra hành vi trộm cắp tài sản, Giám đốc Cảng HKQT Nội Bài Tô Tử Hà cho hay: Vụ việc xảy ra từ ngày 22/8, liên quan đến các nhân viên của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS).

Cụ thể, ngay khi nhận được thông tin phản ánh của hành khách N.M.A (quốc tịch Đức) về việc hành lý ký gửi của chị bị mở khóa, khi kiểm tra phát hiện mất một bộ tai nghe không dây màu trắng và 500 Euro tiền mặt, Cảng HKQT Nội Bài đã cho truy xuất lại toàn bộ hệ thống camera an ninh liên quan đến phục vụ hành lý chuyến bay ngày hôm đó.

Khi phát hiện có nghi ngờ dấu hiệu phạm tội, Cảng HKQT Nội Bài đã chủ động chuyển cho cơ quan công an vào điều tra, làm rõ, chứ không phải do camera tại sân bay có điểm mù, không phát hiện được hành vi trộm cắp của nhóm 5 nhân viên này. Tuy nhiên, do các đối tượng có thời gian làm việc lâu năm tại Cảng, nắm được các vị trí có camera nên đã cố tình quay lưng lại, che chắn cho nhau thực hiện hành vi trộm cắp.

Nhóm đối tượng trộm cắp hành lý tại sân bay Nội Bài vừa bị bắt và khởi tố

Dù vậy, lãnh đạo Cảng HKQT Nội Bài cũng yêu cầu các đơn vị rà soát các quy định liên quan, rút kinh nghiệm về quy trình kiểm tra an ninh.

"Vụ việc xảy ra tuy không liên quan đến nhân viên của Cảng HKQT Nội Bài nhưng cũng là đơn vị hoạt động tại cảng, có thể ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của Cảng", ông Hà bày tỏ.

Về các biện pháp chống mất cắp hành lý tại sân bay, lãnh đạo Cảng HKQT Nội Bài cho biết, về cơ bản, các quy định, quy trình đều đã có. Các biện pháp chống mất cắp hành lý cũng đã rất cụ thể. Quan trọng nhất là phải làm thật nghiêm và xử thật nặng. Có như vậy mới đủ sức răn đe.

Còn ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc khẳng định: “Vụ việc trên là không thể chấp nhận được. Những hành vi như thế này là không thể thể chấp nhận được và "không có đất" để tồn tại tại môi trường cảng hàng không sân bay nói chung và Cảng HQKT Nội Bài nói riêng”.

Hành khách nhận hành lý ký gửi tại sân bay

Ông Phương cho rằng, dù tài sản không lớn nhưng các đơn vị chức năng sẽ vào cuộc và truy tận cùng vấn đề. Thực tế, lực lượng công an đã vào cuộc hết sức quyết liệt và sau đó đã rất nhanh chóng phát hiện ra các đối tượng này.

"Vụ việc cũng là để cảnh tỉnh đối tượng có ý định vi phạm pháp luật trên địa bàn các sân bay phải nghĩ lại, phải biết sợ", ông Phương nhấn mạnh.

Cũng theo ông Phương, các giải pháp đều đã có đủ trong quy chế an ninh hàng không. Một trong những giải pháp quan trọng, theo ông Phương là việc lắp camera di động trên hầm hàng giúp công tác quản lý, giám sát được thuận tiện, hiệu quả và phục vụ công tác điều tra khi xảy ra phản ánh của khách hàng.

Phía nhân viên bốc xếp, cần thực hiện nghiêm quy định về đồng phục (quần, áo không may túi, trừ túi áo ngực được may hở để chứng chỉ hành nghề hoặc thẻ kiểm soát an ninh). Trước khi ra vị trí phục vụ tại băng chuyền hành lý, phải để vật dụng cá nhân vào tủ cá nhân, không được mang theo người điện thoại, ví tiền, đồng hồ, các vật nhọn, cắt móng tay hay bất kỳ vật kim loại và các đồ dùng cá nhân khác tới khu vực phục vụ chuyến bay…

