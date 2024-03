2 tên cướp giật "nuốt không trôi" sợi dây chuyền hơn 1 lượng

Ngày 13/3, Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đang tạm giữ Đỗ Văn Phi (SN 1998, quê Quảng Ngãi, tạm trú Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) và Đặng Văn Chí Thanh (SN 1990, ngụ Cần Giuộc, Long An) để điều tra xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Đối tượng Phi thời điểm bị bắt giữ cùng tang vật.

Trước đó, chiều 12/3, Thanh điều khiển xe máy chở Phi từ TP Hồ Chí Minh lên Đức Huệ (Long An) tìm “con mồi” để cướp tài sản bán kiếm tiền tiêu xài. Khi đến đường ĐT 839, đoạn thuộc ấp An Hòa, xã Bình Hòa Bắc, 2 đối tượng phát hiện anh N.H.P. (SN 1977, ngụ Đức Huệ, Long An) điều khiển xe máy trên đường, cổ đeo sợi dây chuyền vàng 18K (nặng hơn 1 lượng) nên 2 đối tượng áp sát ra tay giật.

Anh P. truy hô và đến Công an xã Bình Hòa Bắc trình báo. Tiếp nhận thông tin, Công an Bình Hòa Bắc đã thông tin vụ cướp trên đến Công an các xã lân cận để phối hợp vây bắt. Tổ công tác thuộc Công an xã Bình Hòa Nam sau khi tiếp nhận thông tin phối hợp đã lập các chốt chặn đồng thời truy đuổi theo 2 đối tượng.

Đến đường Kênh Công an (thuộc ấp 1, xã Bình Hòa Nam), tổ công tác khống chế được đối tượng ngồi sau là Phi, thu giữ sợi dây chuyền vàng mà đối tượng cất giấu trong túi quần. Tổ công tác tiếp tục truy đuổi đối tượng Thanh khi đang di chuyển hướng về huyện Bến Lức. Vừa truy đuổi, tổ công tác vừa liên hệ với Công an xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lực phối hợp. Khi đối tượng Thanh vừa đến địa bàn giáp ranh của 2 huyện thì bị tổ phối hợp bắt giữ.

