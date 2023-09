2 người đàn ông bị đánh đập, tống tiền nơi xứ người, 1 người tử vong

Ngày 13-9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết 1 người dân tỉnh Hải Dương vì tin vào lời hứa việc nhẹ lương cao ở xứ người nên đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia và đã bị tội phạm ra tay sát hại. Nạn nhân là anh H.V.M. (SN 1984, trú tại phường Chí Minh, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương). 1 người khác là anh N.V.T. (SN 1982, trú tại phường Chí Minh) đã may mắn trốn thoát khỏi nơi giam giữ, bơi qua sông về Việt Nam.

Theo Công an tỉnh Hải Dương, ngày 25-8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương nhận được đơn của 2 người vợ kêu cứu về việc chồng họ bị một số đối tượng bắt giữ, đánh đập, đòi tiền chuộc tại Campuchia.

Theo đó, chị N.T.D. (trú tại phường Chí Minh) trình báo ngày 23-8, chồng chị là anh H.V.M. gọi điện cho chị thông báo sẽ vào TP HCM để từ đây sang Campuchia rồi từ đó qua Đài Loan (Trung Quốc) để lao động bất hợp pháp.

Đến khoảng 18 giờ ngày 25-8, chị D. nhận được điện thoại từ tài khoản Zalo của chồng mình nhưng người nói chuyện với chị là người lạ, yêu cầu chị nếu muốn cứu anh M. thì phải chuyển 500 triệu đồng vào số tài khoản do đối tượng cung cấp, nếu trong vòng một tiếng không chuyển tiền sẽ phải mang xác chồng về. Sau đó, đối tượng này gửi nhiều hình ảnh, video anh M. bị đánh đập, hành hạ dã man để thúc ép chị chuyển tiền.

Tương tự, chị K.T.T. (trú tại phường Hoàng Tiến, TP Chí Linh) trình báo khoảng 12 giờ ngày 24-8, chồng chị là anh N.V.T. nói với vợ muốn đi Đài Loan (Trung Quốc) lao động bất hợp pháp. Sau đó, anh T. tự bắt xe khách đi Hà Nội rồi bay vào TP HCM để vượt sang Campuchia và sau đó sẽ tới Đài Loan. Khoảng 14 giờ ngày 25-8, anh T. gọi điện cho vợ thông báo đã sang Campuchia.

Đến khoảng 16 giờ 20 phút ngày 25-8, một đối tượng gọi video qua ứng dụng Messenger từ tài khoản của anh N.V.T đe dọa chị T. nếu muốn chuộc chồng thì phải chuẩn bị 300 triệu đồng gửi cho chúng, đồng thời quay hình ảnh anh T. bị trói chân tay, bị chích điện, đánh đập dã man.

Chị D. và chị T. đều có chung nguyện vọng đề nghị cơ quan Công an giải cứu cho chồng mình.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định có 4 người đi cùng anh N.V.T. đến cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang (trong đó có anh H.V.M.) với mục đích vượt biên sang Campuchia, sau đó sang Đài Loan lao động bất hợp pháp. Chiều ngày 25-8, nhóm anh T. được 6 đối tượng đi xe máy đến đón, đưa đi đường tiểu ngạch qua biên giới sang Campuchia, sau đó đưa vào 1 ngôi nhà rồi bắt trói, đánh đập, tống tiền người nhà ở Việt Nam.

Rạng sáng ngày 26-8, lợi dụng sơ hở của các đối tượng, anh T. cùng 3 người khác đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, bơi qua sông về Việt Nam, sau đó được bộ đội Đồn biên phòng Long Bình đưa về trụ sở. Khi lực lượng Công an Việt Nam phối hợp cùng lực lượng chức năng Campuchia đột kích vào ngôi nhà bắt giữ nhóm 6 người trên thì phát hiện anh M. đã tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]