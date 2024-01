1 phụ nữ gục chết trên xe máy tại TP Thủ Đức

Trong đêm cùng ngày, Công an TP Thủ Đức và Công an phường Bình An vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc người phụ nữ được phát hiện gục chết trên xe máy.

Công an phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân người phụ nữ gục chết trên xe máy. Ảnh: CM

Theo đó, vào khoảng 20 giờ 30 người dân đang lưu thông qua đoạn gần vòng xoay Trần Não, dạ cầu Sài Gòn (phường Bình An) thì phát hiện một người phụ nữ khoảng 40 tuổi nằm gục trên xe máy.

Sau thời gian, người dân phát hiện người này vẫn nằm bất động nên lại gần kiểm tra thì biết người này đã tử vong.

Theo quan sát, tại hiện trường người phụ nữ gục trên xe máy màu đỏ, bên cạnh xe có một túi ba lô. Vụ việc sau đó được trình báo lực lượng công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

