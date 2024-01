1 kiểm lâm bị khởi tố về tội đánh bạc

Ngày 7-1, nguồn tin PLO cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bốn bị can về tội đánh bạc. Trong đó, có một người là cán bộ kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa.

Bốn bị can bị khởi tố, gồm: Nguyễn Ngọc Sơn (50 tuổi, ngụ TP Pleiku – kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Ia Rsai, thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa), Phạm Thị Dung (36 tuổi, ngụ buôn Enan, xã Ia Rsai), Trần Công Minh (47 tuổi, ngụ thôn Sông Ba, xã Chư Rcăm) và Nguyễn Thị Hồng (40 tuổi, ngụ thôn Huy Hoàng, xã Ia Rsươm).

Hiện, bị can Hồng đang bị tạm giam, ba bị can còn lại được cho tại ngoại.

Trước đó, ngày 26-12-2023, Công an huyện Krông Pa phối hợp với Công an xã Ia Rsai bắt quả tang bốn đối tượng trên đang đánh bài phỏm ăn thua bằng tiền. Cơ quan Công an thu giữ 20,9 triệu đồng tiền trên chiếu bạc và trong người các đối tượng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]