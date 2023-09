Việt Nam vào top điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á 2023: Những món ăn Việt nhất định phải thử trong đời

Những món ăn Việt Nam có gì mà hấp dẫn đến thế?

Theo Travel and Leisure cho hay, nếu có một nền văn hóa ẩm thực bùng nổ với hương vị đặc sắc thì đó chính là ẩm thực Việt Nam. Tại đất nước này, ngoài những cảnh quan tuyệt đẹp, còn được biết đến với ẩm thực đa dạng. Bất cứ nơi nào bạn đến, bạn sẽ được tìm thấy các món ngon địa phương làm bạn say mê trong khi đắm mình với những trải nghiệm mới, thú vị và ghé thăm nhiều điểm đến tuyệt đẹp. Đặc biệt, những điểm đến tốt nhất để khám phá các món ăn Việt Nam là: Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, nét độc đáo trong ẩm thực Việt phải nhắc tới sự cân bằng cả về hương vị, dinh dưỡng và cả cách trình bày. Đặc biệt, trong văn hóa ẩm thực của người Việt Nam, yếu tố ngũ hành làm nên nét đặc sắc trong những món ăn. (Ảnh: Thu Huong Vu)

Về hương vị, 5 yếu tố "ngũ hành" là vị chua, đắng, ngọt, cay và mặn. 5 sắc màu làm nên những món ăn đẹp mắt, giàu dinh dưỡng và ngon miệng chính là màu xanh lá, màu đỏ, màu vàng, màu trắng và màu đen.

Bên cạnh đó, những món ăn Việt Nam còn chú trọng tới cân bằng âm dương, rất tốt cho sức khỏe. Chẳng hạn như, món nem Việt thường được ăn kèm với nước chấm có dưa góp đu đủ xanh và rau sống hoặc ăn kèm salad. Vì vậy, món ăn trở nên rất cân bằng và tươi mát, ngon mà không ngấy.

Những món ăn Việt Nam cực ngon ai cũng nên thưởng thức

Sau đây là những món ăn Việt Nam "đánh thức giác quan" của bạn trên các trang du lịch nổi tiếng thế giới:

1. Món phở Việt Nam - Món ngon đường phố hàng đầu thế giới

Một trong những món ăn Việt Nam được xếp vào danh sách món ngon đường phố hàng đầu thế giới nhất định phải thử là món phở Việt. Món phở không chỉ nổi tiếng ở Hà Nội mà còn được các nước bạn rất ưa chuộng như: Mỹ, Australia và các nước châu Âu nơi cộng đồng Việt kiều mở quán.

Ngoài ra, món phở được ăn kèm các loại topping khá đa dạng và hấp dẫn. Bên cạnh đó, bạn có thể ăn phở gà hoặc phở bò, những món ăn truyền thống đặc trưng của người Việt Nam.

2. Bánh mì - Món ăn đường phố phổ biến ở Việt Nam

Bánh mì là món ăn đường phố phổ biến nhất ở Việt Nam. Một khi đã từng biết, bạn nhất định phải ăn thử, mà đã ăn thử rồi thì bạn sẽ thấy "ghiền".

Món bánh mì Việt Nam được ra đời từ thế kỷ thứ 19 và có nguồn gốc từ bánh mì Pháp. Tuy nhiên, giờ đây, món bánh mì Việt Nam với những loại topping thơm ngon đã cuốn hút nhiều thực khách như: pate, thịt nướng, nhân thịt gà nướng kiểu Hội An hay nhân thịt bò,...

Ngoài ra, khi chế biến bánh mì, người chế biến còn mix thêm các loại rau củ như dưa chuột, cà rốt, rau mùi,... Có thể nói, món bánh mì Việt Nam hiện nay trở nên khá nổi tiếng và có nét ảnh hưởng đến các nước trên thế giới như London, New York. (Theo trang Rough Guides)

3. Nem cuốn, gỏi cuốn Việt Nam

Nhân gỏi cuốn bao gồm các loại nguyên liệu như: thịt, trứng, dưa chuột, tai lợn, cà rốt, rau xà lách,...

Nem cuốn hay gỏi cuốn là món khai vị tươi mát để đánh thức giác quan của bạn. Thông thường, món ăn này thường được sử dụng làm món ăn khai vị trong các bữa ăn chính. Bên cạnh đó, đây cũng là món ăn được đánh giá là khá dễ ăn, khi chấm các loại nước mắm ăn kèm sẽ mang đến một hương vị đặc trưng, càng ăn càng cuốn.

4. Món bánh cuốn Việt Nam

Bánh cuốn là món ăn được phổ biến trên khắp Việt Nam. Nhân bánh gồm có: thịt băm, mộc nhĩ và nấm hương. Ngoài ra, các vùng biển còn cuộn nhân bánh cuốn bằng thịt tôm để mang đậm hương vị biển. Khi ăn, bánh cuốn sẽ được ăn kèm với nước chấm, rau thơm, chả lụa hoặc chả thịt, chả viên.

5. Bánh vạc Hội An

Một món ăn đặc sản Hội An như đánh thức giác quan của bạn bởi màu trắng trong mỏng như thể cánh hoa hồng. Đây cũng là một món ăn đặc sản vùng miền mà bất cứ du khách nào cũng muốn thử khi đặt chân đến Hội An. Món ăn được bày trí khéo léo, đẹp mắt và hương vị thơm ngon sẽ làm hài lòng bất kì vị thực khách nào.

Có thể ví món bánh vạc Hội An như mội món ăn mỹ miều làm say đắm thực khách. Khi được bày trí, món bánh vạc hiện lên như một tác phẩm nghệ thuật, được làm với công thức gia truyền lâu đời của người dân ở Hội An, miền Trung Việt Nam.

6. Bánh bèo Huế - Món ăn Việt Nam nổi tiếng ở Huế

Ẩm thực Huế khá nổi tiếng với các loại bánh như: bánh nậm, bánh ướt, bánh bột lọc,... Trong số các loại bánh trên, bánh bèo có lẽ là loại bánh nổi tiếng nhất. Loại bánh này được làm từ gạo với tôm khô, khi ăn sẽ chấm với nước mắm chua ngọt. Thử một lần ăn bánh bèo Huế, bạn sẽ say đắm trong hương vị hài hòa, mềm mượt hòa quyện độ dẻo của bánh và đậm đà của nhân. Đây chắc chắn sẽ là món ăn gây thương nhớ đến nhiều thực khách.

7. Chạo tôm

Chạo tôm là món ăn xuất hiện trong các chương trình ẩm thực nổi tiếng thế giới chẳng hạn như Master Chef (Vua Đầu bếp) hay My Kitchen Rules (Bếp nhà tôi) phiên bản Australia. Đây là một món ăn khiến các ban giám khảo đầu bếp nổi tiếng thế giới phải gật gù khen ngon.

Với món ăn này, đầu bếp sẽ dùng thịt tôm xay nhuyễn kèm thịt bọc quanh củ sả và xiên bằng mía. Sau đó, chạo tôm sẽ được đem nướng hoặc chiên giòn. Món ăn này có thể chấm với tương ớt hoặc cuốn trong gỏi với rau thơm. Đây là món ăn Việt Nam kiểu truyền thống khiến nhiều khách nước ngoài phải thích mê. Chắc hẳn ai cũng nên thử món ăn này ít nhất một lần để cảm nhận được hương vị đặc trưng của nó nhé.

