Trước khi xảy ra sự việc bị ngộ độc, bánh mì Phượng đã được quốc tế ca ngợi thế nào? Cách làm bánh mì pate thập cẩm ngon và 'sạch'

Chiều ngày 13/9, theo thông tin từ Sở Y tế Quảng Nam, số nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Phượng tại Hội An đã lên tới 91 người. Trong đó, có tới 34 người là du khách nước ngoài.

Nhiều năm nay, bánh mì Phượng đã trở thành địa điểm ẩm thực không thể bỏ lỡ khi du khách đến du lịch tại Hội An, đặc biệt là những vị khách quốc tế.

Quán bánh mì Phượng nằm trên dọc đường Phan Chu Trinh, TP. Hội An, Quảng Nam. Quán bánh mì này vào khung giờ cao điểm buổi trưa thường xếp hàng dài trước cửa. Thậm chí, vào những ngày cuối tuần, khách vẫn tấp nập chờ mua những ổ bánh mì tới tận 21-22h đêm cũng không phải là chuyện lạ..

Du khách quốc tế xếp hàng chờ đợi mua bánh mì Phượng vào tháng 4/2023 (Ảnh: Thạch Thảo)

Có thể thấy rằng, hiếm có quán ăn nào tại Việt Nam lại được xuất hiện nhiều trên truyền thông quốc tế như bánh mì Phượng Hội An.

Năm 2017, tờ Traveller miêu tả khung cảnh du khách đứng đợi để thưởng thức bánh mì Phượng. Theo đó, tác giả đã có 3 tháng ở Việt Nam để trải nghiệm các món bánh mì Việt Nam. Cuối cùng, tác giả đưa ra 5 loại bánh mì họ cho rằng ngon nhất Việt Nam, bao gồm bánh mì Phượng (Hội An), bánh mì Madam Khánh (Hội An), bánh mì Hòa Mã (TP.HCM), bánh mì Như Lan (TP.HCM), bánh mì Nam (TP.HCM).

Năm 2018, CNN đã gọi bánh mì là "The king of sandwhiches" và xem đây là món ăn du khách quốc tế nhất định nên thử. Trong top những điểm bán bánh mì ngon tại Hội An cũng có bánh mì Phượng nằm trong top này.

Ngoài ra, cố đầu bếp đẳng cấp thế giới Anthony Bourdain - người từng ăn bún chả cùng Tổng thống Obama ở Hà Nội, gọi bánh mì Phượng là "bánh mì ngon nhất thế giới". Sau đó, món bánh mì này cũng được xuất hiện trên chương trình No Reservations vào năm 2009 của ông.

Bên cạnh đó, mới tháng 8/2023, trong tờ SCMP của Hong Kong đã ưu ái gọi Hội An là "Kinh Đô ẩm thực của Việt Nam". Trong đó, tác giả đã đề cập tới bánh mì và gợi ý địa chỉ là bánh mì Phượng.

Tuy nhiên, mới đây, khoảng 11h ngày 11/9, một người có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn bánh mì của cửa hàng này. Sau đó, thêm nhiều người có triệu chứng tương tự, khoảng cách từ lúc ăn đến khi xuất hiện triệu chứng ít nhất là 2 giờ, nhiều nhất 16 giờ. Đến tối 12/9, ghi nhận có 31 người bị ngộ độc, đầu giờ chiều 13/9 con số tăng lên 50 (có 23 người nước ngoài), còn theo cập nhật mới nhất tới 17h chiều 13/9 là 91 người (34 người nước ngoài).

Chiều 13/9, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam có báo cáo ban đầu. Theo đó, ngày 11/9, tiệm bánh mì Phượng đã bán 1.920 ổ bánh mì. Ngày 12/9, cơ sở này bán 1.700 ổ. Thức ăn nghi ngờ ngộ độc là bánh mì (patê, thịt xíu gồm thịt và nước, xíu mại, rau răm, rau húng, hành, xà lách, sốt trứng gà tươi, dưa leo, đu đủ chua, chả heo...).

Cách làm bánh mì pate thập cẩm có khó không?

Có thể thấy, bánh mì vốn là món ăn khá tiện lợi và ngon. Tuy nhiên, nếu các nguyên liệu chế biến bánh mì không được sạch sẽ và đảm bảo thì sẽ rất dễ gây ngộ độc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Nhưng nếu để chế biến tại nhà thì cách làm món bánh mì pate có khó không? Làm bánh mì pate thập cẩm như thế nào để mang hương vị thơm ngon không kém ngoài hàng?

Nguyên liệu làm bánh mì pate thập cẩm tại nhà

Đu đủ, cà rốt

Pate

Trứng

Bánh mì

Sốt mayonaise

Tương cà

Tương ớt

Dầu ăn

Muối, mì chính

Cách làm bánh mì pate thập cẩm với 4 bước đơn giản:

Bước 1: Làm nộm

Đầu tiên, bạn sơ chế sạch các loại rau củ và nạo qua hết phần vỏ. Sau đó, bạn cho cà chua và dưa leo vào cắt thành từng lát mỏng. Ngoài ra, bạn có thể dùng cà rốt và bắp cải rồi vào sợi nhỏ cũng được. Tiếp đến, bạn trộn phần rau nạo cùng với chút muối và đường để phần nộm được mềm ra.

Phần nộm cho vào âu rồi dùng bao tay trộn đều cho hỗn hợp thấm gia vị

Bước 2: Chiên trứng

Tiếp theo, bạn có thể làm trứng ốp la hoặc trứng chiên tùy thích. Đầu tiên, bạn bắc chảo lên bếp rồi cho dầu ăn vào chảo. Phần trứng bạn đánh tan cùng chút gia vị muối, mì chính rồi cho vào rán chín. Ngoài ra, phần thịt bạn có thể thái mỏng và cho vào rán cùng cũng được.

Trứng chiên bạn chiên nhỏ lửa cho đến khi vàng đều

Bước 3: Kẹp bánh mì

Đầu tiên, bạn dùng dao hoặc kéo hoặc dao rạch bánh mì làm đôi. Sau đó, bạn dùng muỗng múc pate đã làm quết đều vào trong bánh mì, xếp cà chua và dưa leo vào, cho trưng và thịt nguội xếp dài theo nhân bánh mì.

Để có món bánh mì pate thập cẩm ngon không hề khó

Tiếp đến bạn cho tương cà, tương ớt và xốt mayonaise lên trên, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong công đoạn làm bánh mì. Bây giờ thì món bánh thơm ngon đã sẵn sàng để thưởng thức tại nhà rồi đấy!

Bước 4: Thành phẩm

Trên đây là hướng dẫn cách làm bánh mì pate thập cẩm mà bạn có thể dễ dàng làm tại nhà. Hy vọng, qua cách làm bánh mì pate thập cẩm trên, bạn sẽ có món mì thật ngon và hợp khẩu vị để chuẩn bị cho ngày mới tươi vui.

Thành phẩm bánh mì pate kẹp tại nhà vừa ngon vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngoài ra, bạn có thể học thêm cách làm bánh mì pate ngon để bán hay biến tấu hương vị đặc biệt hơn qua cách làm nước sốt bánh mì pate nhé. Với món bánh mì pate thập cẩm, bạn sẽ có món bánh mì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và cung cấp đủ năng lượng cho ngày làm việc hiệu quả. Chúc bạn thành công!

