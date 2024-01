Tối nay ăn gì: Đừng luộc rau muống nữa, ngâm với thứ này đảm bảo ai cũng mê

Ăn rau muống có tốt cho súc khỏe? Rau muống không chỉ là món ăn quen thuộc hàng ngày đối với người Việt Nam, rau muống còn là thực phẩm yêu thích ở nhiều nơi trên thế giới, chẳng hạn như trên đảo Bali (Indonesia), Trung Quốc, Ấn Độ,... Ngày nay, món rau muống xào hay nộm rau muống trứ danh của người Việt Nam hiện diện ở nhiều nhà hàng trên thế giới từ Anh quốc, Mỹ đến Australia,... Trang Style Craze đã nêu ra những lợi ích tuyệt vời của rau muống đối với sức khỏe. Chứa nhiều nước, vitamin A, vitamin C và sắt, rau muống có thể ăn sống hoặc nấu chín. Là loại cây bán thủy sinh, rau muống có thể hỗ trợ điều trị các bệnh như vàng da, các vấn đề về gan, tiêu hóa và thiếu máu, ngăn ngừa bệnh tim và ung thư. Ngoài dồi dào chất xơ, rau muống còn chứa sắt, kẽm, vitamin A, vitamin C và nhiều khoáng chất khác. Ngoài ra, rau muống cũng là thực phẩm chống lão hóa, hỗ trợ kiểm soát mụn trứng cá, hỗ trợ giảm nhẹ bệnh chàm và bệnh vảy nến... Lưu ý về kiêng kỵ, nếu bạn đang dùng thuốc làm loãng máu, có thể bạn nên kiêng rau muống vì có thể dẫn đến tương tác thuốc. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam, trong một đĩa rau muống luộc khoảng hơn 3 lạng chứa: Năng lượng: 78kcal; Protein 10g; Lipid 1,2g; Glucid 6,6g; Chất xơ 3,1g; Beta-caroten 17.463mg; Vitamin C 72mg; Canxi 312 mg; Sắt 4,4mg; Natri 116,7mg; Kali 1031,2 mg; Kẽm 1,1mg.