Tối nay ăn gì: Cho thứ này vào rang với châu chấu, lên tầm "đặc sản" dân nhậu thích mê

Ăn châu chấu có lợi hay hại đối với sức khỏe? Vừa qua, GS.TS Bùi Công Hiển - chuyên gia đầu ngành về côn trùng học, nguyên giám đốc Trung tâm Ứng dụng Côn trùng học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ trên Tạp chí Thời Đại plus cho biết, việc sử dụng châu chấu làm thức ăn được thực hiện từ lâu, nhất là ở vùng nông thôn, đồng bào dân tộc. Theo GS Hiển, sở dĩ món ăn này được nhiều người yêu thích vì số lượng không nhiều, thường xuất hiện theo mùa và khi ăn rất giòn ngon, béo ngậy. Ngoài giá trị dinh dưỡng, nếu biết cách chế biến châu chấu có thể hỗ trợ điều trị một số bệnh cho cả trẻ nhỏ và người trưởng thành. Về giá trị dinh dưỡng, chấu chấu có lượng canxi và protein khá cao, cứ 100gram châu chấu có tới 24,3% protid, 3,6% lipid, 210mg canxi, 270mg photpho, 0,4mg sắt và cung cấp 113 calo. Đáng chú ý, lượng canxi trong châu chấu cao gấp khoảng 10 lần so với thịt gà, thịt lợn. Mặc dù châu chấu có giá trị dinh dưỡng và là món ăn khoái khẩu, được nhiều người ưa thích nhưng khi chế biến cũng cần phải đặc biệt lưu ý để tránh những hệ lụy đối với sức khỏe. - Cần lựa chọn kỹ lưỡng, loại bỏ các tạp chất, tuyệt đối không ăn những con châu chấu chết, có mùi hoặc màu sắc lạ. - Tuyệt đối không ăn chấu chấu đã chết, vì châu chấu khi chết sẽ bị phân hủy rất nhanh vì trên cơ thể có sẵn các loại vi khuẩn, nấm vì thế nếu tiếc rẻ hoặc cố tình ăn dễ bị ngộ độc. - Khi bắt được châu chấu về cần rửa với nước sạch, sau đó dùng nước muối, cồn nhẹ hoặc rượu ngâm lại với mục đích vừa loại bỏ tạp chất, vừa loại bỏ vi sinh vật ký sinh. - Không nên ăn quá nhiều cùng một lúc, đặc biệt là những người mới ăn lần đầu. - Châu chấu cũng như các loại thực phẩm khác, có người ăn không sao nhưng có người ăn vào sẽ bị dị ứng, điều này phụ thuộc vào cơ địa mỗi người. Do vậy, khi ăn cần phải nghe ngóng cơ thể, ăn từ từ, vừa ăn, vừa theo dõi để tránh dị ứng, ngộ độc. Châu chấu là món ăn xuất hiện không nhiều và thường xuyên trên bàn ăn của mỗi gia đình mà đa số là món nhậu, nên mọi người cũng chỉ nên ăn thưởng thức, không nên ăn lấy no. Khi thực phẩm lạ vào cơ thể, các hệ men tiêu hóa chưa thích ứng ngay có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn.