Loại rau mọc um tùm như cỏ không ngờ chống được ung thư, còn chữa "đủ bệnh"

Cải xoong giàu dinh dưỡng

Trong 100g cải xoong có 11 calo, 2g protein, 1g carbohydrate, 1g chất xơ, 43mg vitamin C (48% nhu cầu hằng ngày), 160 ug vitamin A (18%), 250ug vitamin K (208%), theo báo Vietnamnet.

Nổi bật trong cải xoong có 2 chất là vitamin C và vitamin K. Vitamin C tăng cường chức năng miễn dịch, sản xuất collagen, hấp thụ sắt, chuyển hóa protein và chống oxy hóa. Vitamin K là chất dinh dưỡng ít được biết đến, có một số vai trò quan trọng trong cơ thể, bao gồm góp phần vào quá trình đông máu và sức khỏe của xương.

Trong một nghiên cứu công bố trên tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Mỹ cho thấy, ăn 85g cải xoong mỗi ngày trong 8 tuần tăng khả năng chống oxy hóa của cơ thể, giảm khả năng mắc ung thư. Các tác giả nghiên cứu cho rằng hiệu quả này nhờ các chất chống oxy hóa trong rau lá xanh.

Cải xoong được nhiều người lựa chọn cho thực đơn hàng ngày. Ảnh minh họa.

Ngăn ngừa ung thư

Theo nghiên cứu được công bố mới đây trên tạp chí The British Journal of Nurition (Anh), ăn khoảng 100g cải xoong mỗi ngày có thể ngăn ngừa ung thư vú cũng như suy giảm nguy cơ ung thư nói chung. Theo tiến sĩ Nicholas Perricone, cải xoong chứa nhiều vitamin, sắt, canxi, ma-giê, mangan, kẽm và kali hơn so với bông cải xanh, táo và cà chua.

Các loại rau họ cải, trong đó cải xoong chứa glucosinolates, kích hoạt các hợp chất isothiocyanates khi chúng ta nhai.

Đáng chú ý, Isothiocyanates trong cải xoong có khả năng ngừa ung thư ruột kết, phổi, tuyến tiền liệt và ung thư da. Ngoài ra, một số hợp chất khác trong cải xoong giúp ngăn chặn sự phát triển các tế bào ung thư vú.

Cải xoong đứng hàng đầu trong danh sách những loại trái cây và rau củ quả tốt

Theo Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, cải xoong đứng hàng đầu trong danh sách những loại trái cây và rau củ quả tốt. Cải xoong có hơn 40 hợp chất chống oxy hóa, tổng lượng phenol so với 12 loại rau họ cải khác.

Phòng chống bệnh loãng xương

Canxi, magie, kali, phốt pho là các khoáng chất cần thiết cho sức khỏe của xương và cải xoong là loại thực phẩm có đủ những khoáng chất này. Ngoài ra, Vitamin K trong cải xoong cũng là dưỡng chất rất tốt cho sức khỏe xương khớp của mọi người. Vitamin K được biết đến là loại protein tạo nên mô xương khỏe mạnh và giúp điều chỉnh sự luân chuyển của xương. Trong 34 gram rau cải xoong cung cấp hơn 100% RDI cho vitamin K.

Tốt cho da

Theo báo Sức khỏe & Đời sống, bệnh eczema, ghẻ, hắc lào, rụng tóc , bệnh về da đầu, vết thương, ung nhọt, mụn tràng nhạc, lở loét, đau răng, viêm lợi. Có thể dùng tươi ăn sống như xà lách, hoặc giã ra lấy nước cốt uống, lấy dịch xoa.

Tốt cho sức khỏe của mắt

Loại rau này chứa những hợp chất chống oxy hoá quen thuộc họ caroten như lutein hay zeaxanthin. Những hợp chất này được đánh giá là rất cần thiết cho sức khoẻ của mắt, bảo vệ mắt khỏi bị hư hại do ánh sáng xanh. Hơn nữa, lutein và zeaxanthin cũng như vitamin C trong cải xoong làm giảm nguy cơ phát triển thoái hoá điểm vàng và đục thuỷ tinh thể do tuổi tác.

Tốt cho tim mạch

Cải xoong có công dụng rất tốt để bảo vệ sức khỏe tim mạch. Hàm lượng carotenoids cao giúp chống lại sự phát triển của bệnh tim, làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Nghiên cứu cho thấy việc ăn các loại rau họ cải giúp giảm 16% nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể

Trong rau cải xoong giàu vitamin C. Loại vitamin này có vai trò quan trọng trong việc tăng sức đề khác và bảo vệ cơ thể chống lại vi khuẩn. Hàm lượng vitamin C trong cải xoong giúp kích thích và cải thiện hệ thống miễn dịch của cơ thể.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]