Loại quả 'siêu thực phẩm', giàu vitamin C gấp 4 lần cam, mùa đông nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ!

Quả ổi là loại quả vô cùng quen thuộc tại Việt Nam. Không chỉ có mùi thơm và hương vị độc đáo, quả ổi còn được coi là siêu trái cây bởi vô số lợi ích cho sức khỏe con người.

Theo TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nếu như cam luôn được biết đến là nguồn vitamin C tự nhiên dồi dào, trong 100 g cam chứa 50 mg vitamin C thì lượng vitamin C trong ổi nhiều hơn cam hơn 4 lần. 100 g quả ổi chứa 228 mg vitamin C.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, thành phần trong trái ổi còn chứa các chất khác như vitamin A, axit folic và chất khoáng. Ổi cũng là loại trái cây chứa nhiều chất xơ, ít chất béo bão hòa và cholesterol cũng như muối natri.

Không chỉ vậy, ổi cũng có nhiều chất dinh dưỡng khác tốt cho sức khỏe tim mạch, giảm lượng đường trong máu, lựa chọn tốt khi ăn kiêng. Tiến sĩ G Sushma, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện CARE (Ấn Độ) từng ca ngợi, ổi chính là một "siêu thực phẩm".

6 lợi ích tuyệt vời khi ăn ổi đúng cách

Tăng cường hệ miễn dịch

Lượng vitamin C có trong ổi cao hơn gấp 4 lần lượng vitamin C có trong cam. Vitamin C giúp tăng cường khả năng hệ miễn dịch, giúp cơ thể khoẻ mạnh, tránh được các mầm mống gây bệnh nhiễm trùng như giảm ho, trị cảm lạnh, cảm cúm, đồng thời có tác dụng "dọn dẹp" hệ hô hấp, ngăn ngừa các trường hợp bị nhiễm siêu vi.

Làm đẹp da, chống lão hóa

Theo các nhà dinh dưỡng, vì lượng vitamin C trong ổi tập trung chủ yếu ở phần vỏ nên tốt nhất nên ăn cả vỏ. Vitamin C của ổi còn giúp kích hoạt sự sản xuất chất collagen, hoạt chất cần thiết giúp củng cố độ bền cho khớp xương, sụn, có ích cho cấu trúc của da, giúp duy trì lượng collagen trong da, giữ cho da luôn ổn định. Ngoài ra, vitamin C trong trái ổi còn có đặc tính chống oxy hóa, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ da và cơ thể trước các yếu tố gây bệnh từ bên ngoài.

Ảnh minh họa

Giảm chỉ số cao huyết áp

Nhiều nghiên cứu y học cho thấy nếu cơ thể chúng ta tiêu thụ những loại thực phẩm không có chất xơ thì dễ bị "dính" chứng cao huyết áp, thực phẩm được tiêu thụ sẽ mau chóng chuyển thành đường. Do trong ổi có nhiều chất xơ, chỉ số đường huyết (glycemic index) thấp nên kết hợp trong chế độ ăn hằng ngày sẽ góp phần cải thiện chỉ số cao huyết áp, hạ thấp cholesterol xấu trong máu và giảm nguy cơ tim mạch.

Giúp giảm cân

Ổi chứa ít chất béo nên rất thích hợp cho người giảm cân. Đặc biệt trong trái ổi ruột đỏ (ổi đào) còn có chất lycopen nhiều hơn trong cà chua, không chỉ có tác dụng chống những bệnh liên quan tới béo phì mà còn những bệnh khác như bênh tiểu đường cấp 1, giảm bớt nguy cơ bệnh tim mạch.

Tốt cho người bệnh tiểu đường

Một nghiên cứu của Hàn Quốc đã ghi nhận tác dụng chữ tiểu đường của cây ổi. Nghiên cứu cho thấy hoạt tính ức chế men protein tyrosine hosphatase 1B của dịch chiết lá ổi có tác dụng điều trị bệnh tiểu đường type 2. Trong quả ổi tươi có chứa một lượng cao các chất xơ hòa tan và không hòa tan nên có thể giúp người bị bệnh tiểu đường hạ đường huyết an toàn.

Tuy nhiên, nếu ăn cả vỏ ổi sẽ không tốt cho lượng đường trong máu của bạn. Cách tốt nhất khi ăn ổi để điều trị bệnh tiểu đường là gọt bỏ vỏ.

Ăn ổi bao nhiêu là đủ?

Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ôi chứa nhiều kali, ăn nhiều sẽ dễ bị táo bón. Vì vậy, lượng ổi nên ăn hàng ngày được khuyến cáo là chỉ từ nửa quả đến 1 quả (to) quả nhỏ có thể ăn nhiều hơn 1 chút nhưng không nên ăn nhiều quá. Nếu đã ăn nhiều, buộc phải uống thật nhiều nước để ngăn ngừa táo bón.

3 thời điểm tốt nhất để ăn ổi

Thời điểm ăn ổi tốt nhất là vào buổi sáng và giữa các bữa ăn sáng - trưa. Ổi hoàn toàn an toàn cho dạ dày và đường ruột. Vì vậy, bạn có thể ăn ổi vào buổi sáng khi chưa ăn gì, hoặc nếu ăn sau bữa sáng hay trưa thì bạn nên ăn cách các bữa từ 30 phút trở lên.

Cách bảo quản ổi luôn tươi giòn

Ổi là trái cây chín nhanh nên khó bảo quản được lâu. Khi mua ổi về, nếu bạn không ăn hết ngay, thì nên giữ lại vỏ bọc xốp để cất ngay vào ngăn mát tủ lạnh.

Nếu bạn không có vỏ xốp thì dùng túi nylon đựng ổi, gói kín trước khi cho vào tủ lạnh.

Khi đã bảo quản ổi trong tủ lạnh, chúng vẫn tiếp tục chín lên theo thời gian, thịt ổi sẽ trở nên mềm hơn. Vì vậy nếu muốn ăn ổi giòn thì bạn nên ăn tươi, còn muốn ăn ổi mềm thì bảo quản tủ lạnh.

