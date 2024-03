Loại quả nên ăn trong ngày lạnh để tăng cường chức năng gan và kiểm soát đường huyết cho cả gia đình

Su su là loại phát triển tốt trong thời tiết lạnh, là món ăn vô cùng quen thuộc trong các gia đình người Việt. Su su rất dễ chế biến, phần ngọn và hầu hết các phần của quả đều có thể ăn được kể cả vỏ và hạt. Có thể ăn tươi hoặc nấu chín. Khi ăn tươi, su su có thể chế biến các món sinh tố hoặc salad. Ngoài ra, su su cũng dễ dàng được hấp, nướng hoặc chiên. Thêm nó vào súp, món hầm và thịt hầm để tăng thêm dinh dưỡng cho món ăn.

Ảnh minh họa

Nhựa của quả su su có độc không?

Nhiều người thường nghĩ rằng quả su su không tốt cho sức khỏe vì chúng có mủ rất độc. Nhưng thực ra chúng không phải như nhiều người nghĩ. Theo các kết quả nghiên cứu được công bố, su su là loại quả chứa nhiều chất dinh dưỡng và nhựa su su không chứa độc. Nó là một thành phần quả bình thường, cũng giống như nhựa của quả dưa chuột vậy.

Để tránh bị nhựa su su dính tay và gây ngứa, tốt nhất nên đeo găng tay để hạn chế bị tiếp xúc. Sau khi gọt vỏ, cần rửa sạch nhựa, làm như vậy sẽ giúp món ăn của bạn ngon hơn và cũng yên tâm hơn.

Quả su su nên ăn bao nhiêu là đủ?

Trong phần thịt quả su su chứa nước 94%, protid 0,85%, glucid 3,7%, vitamin C 4mg%. Những dưỡng chất này có tác dụng lợi tiểu, điều hòa tim mạch và có đặc tính chống viêm, thanh nhiệt, tiêu thũng. Hơn nữa, quả su su cũng chứa ít năng lượng nhưng nhiều chất xơ tốt cho việc hỗ trợ duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Theo đó, 1 quả su su cung cấp khoảng 39 kcal và 4 gam chất xơ. Chính vì vậy, nhiều chị em đã chọn làm món ăn chính thay hoàn toàn chất béo và tinh bột ra khỏi chế độ ăn uống.

Tuy nhiên, su su cũng giống như những thực phẩm khác, mỗi ngày bạn chỉ nên tiêu thụ tối đa khoảng 400gr su su là đảm bảo. Nếu thường xuyên ăn vượt số lượng này, cơ thể sẽ phải đối mặt với những hệ lụy khó lường.

6 công dụng tuyệt vời của quả su su với sức khỏe

Ảnh minh họa

Hỗ trợ tiêu hóa

Su su giúp tăng cường chức năng tiêu hóa do có chứa nhiều flavonoid, hợp chất thực vật hỗ trợ đường tiêu hóa.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, các thực phẩm nhiều flavonoid hỗ trợ các enzyme tiêu hóa, loại bỏ và bài tiết chất độc trong đường tiêu hóa. Hơn nữa, thực phẩm giàu chất xơ có thể hỗ trợ chức năng đường ruột và duy trì các lợi khuẩn trong ruột.

Giúp giảm cân

Su su là loại quả có ít calo nhưng giàu chất xơ. Chất xơ chứa trong quả su su làm chậm tốc độ tiêu hóa và làm cho bạn có cảm thấy no lâu hơn. Tiêu thụ chất xơ có thể làm tăng các hormone tạo cảm giác no bụng như GLP-1 và peptide YY. Do đó, bạn nên thêm su su vào chế độ ăn uống để kiểm soát cân nặng tốt hơn.

Giúp trị gan nhiễm mỡ

Trong một thí nghiệm cụ thể, chuột được nuôi bằng chế độ ăn giàu chất béo và được bổ sung chiết xuất su su cho thấy mức cholesterol và axit béo trong gan giảm đáng kể so với nhóm chuột không nhận chiết xuất. Kết quả này được liên kết với sự thay đổi trong hoạt động của các enzyme quản lý quá trình chuyển hóa mỡ.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chiết xuất từ su su có khả năng chống lại việc lưu trữ mỡ thừa trong gan, giúp phòng tránh hoặc có thể điều trị bệnh gan nhiễm mỡ.

Kiểm soát đường trong máu

Chất xơ hòa tan có trong su su giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ carbs, qua đó giảm đáp ứng với đường sau bữa ăn. Đồng thời, su su còn hỗ trợ quá trình duy trì lượng đường trong máu ổn định nhờ vào việc tăng cường tác dụng của insulin. Insulin là hormone giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, và kháng insulin xảy ra khi các tế bào cơ thể trở nên ít nhạy cảm với insulin, gây ra tình trạng tăng lượng đường trong máu kéo dài, có thể dẫn đến tiểu đường.

Ảnh minh họa

Bảo vệ tim mạch

Su su giúp giảm đi các nguy cơ bệnh về tim như huyết áp cao, cholesterol cao và tuần hoàn máu kém. Các dưỡng chất ở quả su su giúp giãn mạch máu tốt, từ đó giúp lưu lượng máu tốt và giảm huyết áp.

Myricetin chứa trong su su được chứng minh có thể làm giảm cholesterol. Hơn nữa, su su cũng cung cấp chất xơ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Giúp kháng viêm

Trong su su có chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương tế bào, giảm viêm và giảm căng thẳng tốt. Su su cung cấp có dưỡng chất chống oxy hóa như quercetin, morin, myricetin và kaempferol. Hàm lượng các chất chống oxy hóa mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe người dùng.

Myricetin, chất oxy hóa có hàm lượng cao nhất trong quả su su có khả năng giúp cơ thể chống ung thư, phòng bệnh tiểu đường và kháng viêm rất tốt.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]