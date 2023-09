Được mệnh danh là “nhân sâm của người nghèo”, loại củ này vẫn có trong mâm cơm người Việt

Lợi ích khi ăn củ cải trắng thường xuyên

Hữu hiệu cho việc giảm cân

Củ cải rất ít calo cộng thêm hàm lượng chất xơ cao làm người ăn cảm thấy no nhanh. Ví dụ 100g củ cải tươi chỉ chứa 16 calories do vậy bạn có thể thoải mái thưởng thức món củ cải vừa có lợi cho sức khỏe vừa giảm cân.

Có thể giảm nguy cơ ung thư

Trong củ cải chứa chất phytochemical và anthocyanins có tính chất chống ung thư. Ngoài ra, nó là một loại củ giàu vitamin C có tác dụng như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ để ngăn chặn các tổn hại các gốc tự do - DNA bên trong các tế bào, do đó giúp ngăn ngừa ung thư. Một nghiên cứu do Nutritionoffers cho biết, xuất hiện các bằng chứng chứng tỏ chiết xuất từ ​​rễ củ cải có thể tiêu diệt các tế bào ung thư bằng cách kích hoạt cơ chế tự hủy của loại tế bào ác tính này, đó là do có sự xuất hiện của isothiocyanates – chất được cho là không loại củ nào dồi dào bằng củ cải.

Tốt cho huyết áp

Ăn củ cải trắng thường xuyên tốt cho sức khỏe. Bởi củ cải trắng là nguồn thực phẩm giàu kali giúp duy trì sự cân bằng natri-kali trong cơ thể, nhằm giữ cho huyết áp ổn định. Một nghiên cứu về dinh dưỡng và thực tiễn cho thấy lá củ cải có tác dụng “hạ huyết áp” ở những người bị tăng huyết áp đáng kể.

Chống cảm lạnh và ho rất hiệu quả

Khi bạn mắc cảm cúm, bạn cũng có thể thêm củ cải trắng vào thực đơn để giảm các triệu chứng này. “Nhân sâm trắng” có các hoạt tính kháng virus làm thông mũi khi bị cảm

Trị táo bón hiệu quả

Loại củ này được cho là “thần dược” để chữa bệnh táo bón. Nó có hàm lượng chất xơ cao, giúp làm sạch các thức ăn, cặn bã bị mắc kẹt trong ruột già, tống ra ngoài.. Ngoài ra, củ cải giúp tăng cường sự tiết dịch tiêu hóa và mật làm cho hệ thống tiêu hóa của bạn hoạt động hiệu quả nhất. Ngoài củ cải ra, người bệnh táo bón cần nhất là thay đổi lối sống vận động, năng tập thể dục và không quên uống nước.

Tốt cho thận

Các hợp chất diuretic tự nhiên của củ cải có tác dụng rất tốt để cải thiện sức khỏe của quả thận. Chúng đóng vai trò như một chất tẩy rửa tự nhiên giúp loại bỏ các độc tố khỏi cơ thể.

Những loại thực phẩm không nên kết hợp với củ cải trắng

Củ cải trắng giàu vitamin nên khi ăn thường xuyên rất tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa.

Hạn chế nấu củ cải với cà rốt: Bạn có biết, trong củ cải trắng chứa lượng vitamin C cực cao, rất tốt cho sức khỏe của con người, trong cà rốt lại chứa một lượng chất phân giải enzim, vô hiệu hóa tác dụng của vitamin C, ăn cùng lúc sẽ làm mất đi công dụng của củ cải trắng.

Hạn chế kết hợp củ cải trắng và quả cam: Không nên kết hợp 2 thực phẩm này với nhau bởi lượng flanovoid có trong cam và thiosulfate trong củ cải sẽ tạo ra phản ứng hóa học, tạo nên một lượng lớn thiocyanate. Chất này quá nhiều trong cơ thể sẽ làm giảm chức năng tuyến giáp và tăng nguy cơ mắc bệnh bướu cổ.Hạn chế nấu củ cải trắng và nấm, mộc nhĩ: Khi những loại thực phẩm này khi kết hợp với nhau sẽ tăng nguy cơ mắc các bệnh về da, gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Nguy hiểm hơn, nó còn làm cơ thể bị mất nước trầm trọng và tổn thương lá lách.

Lưu ý: Người bình thường và cả phụ nữ mang thai chỉ nên ăn củ cải trắng 1 - 2 lần/tuần. Với phụ nữ mang thai chỉ nên dùng nấu chín. Đặc biệt, những người mắc bệnh tiểu đường thì nên hạn chế ăn củ cải trắng vì nói chứa nhiều tinh bột và đường.

