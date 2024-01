Bác sĩ Mỹ tiết lộ món mà những người sống thọ nhất thế giới ăn mỗi ngày: Nguyên liệu rất sẵn ở chợ Việt

Súp Minestrone: Món ăn người sống thọ nhất thế giới ăn mỗi ngày

Tuổi thọ của con người được quyết định bởi nhiều yếu tố. Một vài trong số những yếu tố này nằm ngoài tầm kiểm soát như di truyền, chấn thương và bệnh tật. Tuy nhiên, những yếu tố khác chúng ta có thể quyết định được. Chẳng hạn, những gì ta ăn và tần suất tập thể dục đóng vai trò rất lớn để kéo dài tuổi thọ.

Trên thực tế, thức ăn và chế độ vận động được cho là những yếu tố thúc đẩy tuổi thọ của những người sống tại các Vùng Xanh (Blue Zones), nơi có nhiều người sống thọ nhất. Các vùng xanh bao gồm Okinawa (Nhật Bản), Icaria (Hy Lạp), tỉnh Nuoro (Italy), Nicoya (Costa Rica) và Loma Linda (California, Mỹ).

Thông qua kênh TikTok cá nhân, đầu bếp Carleigh Bodrug - chủ trang web Plant You - đã tiết lộ công thức nấu món súp Minestrone chứa đầy rau của "gia đình sống lâu nhất thế giới".

"Gia đình sống lâu nhất thế giới ăn món súp này mỗi ngày. Loạt phim tài liệu về tuổi thọ đã quay trở lại và chúng tôi đang nấu món súp Minestrone lấy cảm hứng từ bộ phim tài liệu về vùng xanh, khám phá những quần thể sống lâu nhất thế giới. Không có gì ngạc nhiên khi nền tảng trong chế độ ăn uống của họ là thực vật, cụ thể là các loại đậu, rau xanh và ngũ cốc", Bodrug nói.

Món súp Minestrone được làm từ nguyên liệu chính là củ quả và đậu. Ảnh: BBC

Dinh dưỡng từ súp Minestrone

Súp Minestrone cũng nhận được sự đánh giá cao của bác sĩ người Mỹ Tim Tiutan. Tiutan đã đăng tải video về món ăn này trên kênh TikTok. Bác sĩ nói: "Món súp tuyệt vời làm từ thực vật này chứa đầy vitamin và khoáng chất, chất xơ và hơn thế nữa. Rau rất giàu chất xơ giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giảm cholesterol, cải thiện sức khỏe đường ruột, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ ung thư. Rất nhiều nghiên cứu ủng hộ những lợi ích sức khỏe này".

Món canh này chủ yếu chứa đậu xanh, rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt. Tim nhận xét món canh này chứa nhiều vitamin, khoáng chất và giàu chất xơ.

Món canh Minestrone được những gia đình sống thọ nhất thế giới sử dụng

Thật vậy, mỗi nguyên liệu trong món canh này đều được xếp vào nhóm “siêu thực phẩm”. Đậu xanh rất giàu vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe. Hạt chứa nước 14%, protid 23,4%, lipid 2,4%, glucid 53,1%, cellulose 4,7%; các nguyên tố vi lượng Ca, P, Fe và các vitamin (tiền sinh tố A, B1, B2, PP, C).

Một cốc đậu xanh chín có 14,5g protein và 12,5g chất xơ. Hai hợp chất này giúp ức chế các hormone gây đói, tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Dinh dưỡng từ đậu xanh cũng giúp giảm đường huyết, làm chậm quá trình giải phóng đường vào máu.

Thực phẩm này chứa nhiều chất chống oxy hóa lành mạnh như axit phenolic, flavonoid, axit axetic, axit cinnamic... Các hợp chất này giúp trung hòa gốc tự do - tác nhân gây viêm mạn tính, bệnh tim hay ung thư. Các nghiên cứu cho thấy các chất chống oxy hóa từ đậu xanh có thể giảm sự phát triển ung thư ở phổi và dạ dày do gốc tự do.

Còn rau củ là loại thực phẩm đã được nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh có khả năng tăng cường tuổi thọ. Khi ăn rau củ thường xuyên, bạn có thể thấy những thay đổi về sức khỏe của mình ngay lập tức. Trong ngắn hạn, việc bổ sung rau xanh thường xuyên giúp tăng năng lượng, giảm cân, cải thiện tiêu hóa và tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng. Các chất oxy hóa trong rau củ cũng có thể góp phần giúp làn da tốt hơn và giảm viêm nhiễm, đảm bảo sức khỏe tổng thể.

Về lâu dài, rau củ còn giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính và cải thiện chức năng nhận thức. Việc ăn rau củ hàng ngày được xem là bước khởi đầu tuyệt vời nếu bạn muốn sống đến 100 tuổi.

Công thức nấu súp Minestrone

Để nấu món ăn này không khó, bạn có thể làm nhờ công thức dưới đây:

Công thức Minestrone dưới đây gồm 12 loại rau củ quả khác nhau, được nấu với nước dùng làm từ rau củ, không chỉ phù hợp cho những người ăn chay mà còn có thể được thưởng thức bởi bất kì ai ở mọi lứa tuổi.

Chuẩn bị nguyên liệu:

Súp Minestrone

o 200g đậu Hà Lan (đông lạnh hoặc tươi)

o 100g đậu borlotti (hay đậu romano)

o 100g đậu răng ngựa (hay broad beans)

o 1 củ hành tây, cắt hạt lựu

o 1 thân cần tây, thái nhỏ

o 100g bí ngòi (zucchini), cắt hạt lựu

o 1 cây tỏi tây, thái nhỏ

o 1 đầu bông cải xanh (cả thân), thái nhỏ

o 3 củ khoai tây cỡ vừa, cắt hạt lựu

o 1 củ cà rốt lớn, cắt hạt lựu

o ½ bắp cải, thái nhỏ

o 10-20 quả cà chua bi

o Vài lá húng quế, thái nhỏ

o 5 muỗng canh dầu ôliu

o 3 tép tỏi, băm nhuyễn

o 1 bó ngò tây (cả thân), thái nhỏ

o 200g mì bucatini (hoặc các loại mì Ý khác tùy ý thích)

Nước dùng

o Mirepoix (hành tây, cần tây, và cà rốt tỉ lệ 2:1:1) cắt hạt lựu

o Thảo mộc (hương thảo, cỏ xạ hương, ngò tây)

o 2 muỗng canh dầu ôliu

o Muối

o Tiêu hạt đen

o 2 lít nước

o 4 tép tỏi lớn

Để làm nước dùng, xào các loại thảo mộc đã xắt nhỏ và hỗn hợp mirepoix với dầu ô liu và tỏi nghiền trên lửa vừa trong 5-10 phút để làm dậy mùi các hương liệu và rau củ. Đổ nước vào cùng với vài hạt tiêu đen và nấu lửa lớn cho đến khi nước sôi. Sau đó vặn nhỏ lửa, nêm nếm với muối cho vừa ăn và để sôi liu riu. Sau ít nhất 30 phút là có thể lọc lấy nước dùng ngay. Lưu ý rằng nước dùng được nấu càng lâu thì hương vị càng đậm đầ và thơm ngọt hơn.

Hình minh họa: Nước dùng

Để làm súp minestrone, cho tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn cùng với 1.5L nước dùng vào một cái nồi lớn. Đun sôi nước và cho mì bucatini vào. Sau đó vặn lửa nhỏ và để sôi liu riu cho đến khi mì chín mềm vừa ăn. Dọn súp ra bát nhỏ và dùng chung với phô mai parmesan bào cùng với vài giọt dầu ôliu

Hình minh họa: Nguyên liệu Súp Minestrone

