Ăn bưởi xong đừng vứt vỏ, làm theo cách này sẽ giúp giảm mỡ máu và các bệnh về hô hấp

Bưởi là loại trái cây chứa cực nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Trong đó, bưởi đào, bưởi đỏ có lượng beta-carotene và lycopene dồi dào. Chúng có tác dụng chuyển hóa vitamin A bảo vệ các tế bào. Bên cạnh đó, bưởi giàu vitamin, các khoáng chất hữu ích giúp tăng sức đề kháng và cấp ẩm cho da.

Ảnh minh họa

Theo kinh nghiệm của các bà nội trợ, một quả bưởi mua về chúng ta có thể tận dụng được tất cả các bộ phận. Chẳng hạn như phần cùi có thể ăn trực tiếp, làm mứt, ép nước. Phần cùi trắng mang làm chè bưởi. Phần vỏ bưởi có thể tận dụng phơi khô hãm trà, làm mứt hoặc có thể dùng như một dược liệu để làm đẹp và chữa bệnh.

Về dinh dưỡng, vỏ bưởi chứa một lượng dinh dưỡng nhất định, chẳng hạn như vitamin C, chất xơ, khoáng chất. Nó cũng có nhiều công dụng như làm ẩm phổi và giảm ho, thanh nhiệt và giải độc, thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa. Ngoài ra vỏ bưởi còn rất giàu flavonoid, có tác dụng chống oxy hóa mạnh và giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, ung thư.

6 công dụng tuyệt vời của vỏ bưởi, có thể bạn chưa biết

Làm đẹp da

Với một lượng vitamin A và C cao, vỏ bưởi giúp duy trì được độ ẩm trong da, bảo vệ da không bị khô, nếp nhăn và mụn trứng cá. Ngoài ra, vỏ bưởi sẽ giảm được tỉ lệ xuất hiện tàn nhang do việc tăng sắc tố cũng những vấn đề khác do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Đặc biệt, trong vỏ bưởi có chứa lycopene nên giúp ngăn ngừa ung thư da do tia cực tím gây ra.

Làm đẹp tóc

Trong vỏ bưởi có hàm lượng tinh dầu lớn có khả năng dưỡng tóc rất tốt, giúp cho tóc bớt rụng, đồng thời giúp tóc óng mượt, mềm mại và chắc khỏe hơn. Ngoài ra, việc dùng vỏ bưởi để gội đầu không chỉ giúp làm sạch da đầu, kích thích tóc mọc nhanh mà còn tốt cho dây thần kinh vùng não.

Ảnh minh họa

Chữa hôi miệng

Vitamin C và tinh dầu có trong vỏ bưởi là những thành phần có khả năng chống hôi miệng một cách hiệu quả. Lấy vỏ bưởi đã phơi khô đun với ít nước kèm theo vài hạt muối. Dùng nước này để súc miệng sẽ khiến mùi hôi nhanh chóng biến mất.

Chữa ho, khan tiếng

Ho, khan tiếng là những triệu chứng thường gặp ở mọi đối tượng có thể do biến đổi thời tiết hoặc do tác động từ môi trường sống. Vỏ bưởi chính là vị thuốc hữu hiệu cho việc điều trị ho khan. Trong thời gian bị bệnh, nên nấu nước vỏ bưởi để uống hàng ngày, có thể dùng vỏ tươi hoặc khô sẽ thấy tình trạng ho khan được cải thiện.

Giảm mỡ máu

Theo nghiên cứu từ các chuyên gia, bên trong thành phần vỏ bưởi có chứa hàm lượng tinh dầu và hoạt chất flavonoid neohesperidin, loại hợp chất này có khả năng giúp chống oxy hóa tốt. Ngoài ra, flavonoid còn hỗ trợ bảo vệ các tế bào gan, mật và giảm cholesterol cũng như giảm thiểu hấp thụ cholesterol xấu.

Tăng sức đề kháng

Bưởi là một trong những loại trái cây có hàm lượng vitamin C dồi dào. Đây chính là dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể tăng sức đề kháng. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong vỏ bưởi có khả năng chống lại các căn bệnh như hen suyễn, viêm khớp, giảm stress,...

Nấu nước vỏ bưởi đúng cách

Ảnh minh họa

Bước 1: Thái vỏ bưởi thành sợi nhỏ, sau đó mang phơi nắng. Lưu ý không nên phơi dưới trời nắng gắt.

Bước 2: Sau khi vỏ bưởi đã được phơi khô, đun vỏ bưởi cùng 3 lít nước trong khoảng 15 phút, lưu ý lửa ở mức nhỏ.

Bước 3: Sau khi đã đun sôi, cho nước vào bình thủy tinh, bảo quản trong tủ lạnh và uống dần.

Lưu ý: - Vỏ bưởi rất dễ có hóa chất, nên cầm ngâm rửa sạch. Khi nấu nước vỏ bưởi cần nấu chín, vì khi chưa chín, axit trong vỏ bưởi chưa được chuyển hóa hết sẽ làm tổn hại đến sức khỏe của dạ dày.

Uống nước vỏ bưởi đúng cách

- Nên uống trước bữa sáng, trưa và tối khoảng 30 phút. Liều lượng khoảng 200 - 300ml nước vỏ bưởi. Ngoài ra, có thể uống thay nước khi khát.

- Tránh uống nước vỏ bưởi trước khi đi ngủ.

- Nếu như đang trong thời gian điều trị bệnh lý và có uống thuốc thì trước khi uống bưởi bạn cần hỏi ý kiến của bác sĩ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]