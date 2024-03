Ăn 1 mớ rau này bổ hơn thịt, tốt vậy nhưng nhiều người không để ý

Những lợi ích không ngờ của rau lang đối với sức khỏe

Có một món rau dân dã, giá rẻ rất tốt cho sức khỏe được bán đầy ở chợ, nhưng không phải ai cũng biết được lợi ích "vàng' của nó. Loại rau nhắc đến ở đây là rau lang, nó chứa rất nhiều dưỡng chất, nguồn vitamin dồi dào... Đặc biệt, các hợp chất có hoạt tính sinh học trong rau khoai lang rất được quan tâm nhờ tác dụng chống ôxy hóa, chống ung thư, bảo vệ gan, điều hòa đường huyết và rối loạn mỡ máu...

Trong 100g rau lang chứa các chất dinh dưỡng điển hình như 22kcal năng lượng, 11mg vitamin C, 900mg vitamin BB; các loại khoáng chất như 48mg canxi, 54mg phốt pho, 2,7mg sắt.

Phòng ung thư: Rau lang có đặc tính chống oxy hóa nhờ các dẫn xuất của axit caffeoylquinic, quercetin, anthocyanin…. Nghiên cứu ghi nhận, vận động viên dùng 200g rau lang mỗi ngày trong 1-2 tuần giảm quá trình oxy hóa lipid, tăng glutathione trong máu, cải thiện khả năng chống oxy hóa trong huyết tương. Đặc biệt trong nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy chiết xuất từ rau lang có tác dụng chống ung thư mạnh với các loại tế bào ung thư ruột kết, vú, tiền liệt tuyến, đại trực tràng và phổi. Các polyphenol và anthocyanin điều chỉnh chu kỳ tế bào, cảm ứng gây chết tế bào, giảm tăng sinh thành mạch. IbACP tách chiết từ rau lang có khả năng ức chế dòng ung thư tuyến tụy.

Giảm đường huyết: Nếu bạn ăn rau lang thường xuyên, đường huyết sẽ hạ đến mức nhất định (nhưng chú ý là củ khoai lang thì lại không có tác dụng này). Những cây rau lang non màu đỏ chứa một dưỡng chất có dược lý tương tự insulin. Do đó người mắc bệnh tiểu đường có thể cân nhắc sử dụng lá rau non để giảm thấp lượng đường huyết.

Phòng bệnh táo bón hiệu quả: Không chỉ có củ khoai lang mới có công dụng chữa táo bón mà ăn rau khoai lang cũng có thể giúp chữa táo bón hiệu quả. Phần lá rau khoai lang có chứa nhiều chất xơ nên giúp nhuận tràng. Ngoài ra, chất nhựa từ lá khoai lang cũng có tác dụng nhuận tràng, ngăn ngừa chứng táo bón.

Thanh lọc cơ thể: Cũng như công dụng phổ biến của họ nhà rau là thanh lọc làm sạch cơ thể, rau lang với lượng diệp lục khá cao giúp cho máu được thanh lọc. Các loại độc tố không may hấp thụ cũng được đào thải ra nhờ công dụng này của rau lang. Với tính mát vị ngọt, rau lang có thể làm món ăn cho những ngày nóng hay cơ thể đang bốc hỏa.

Giảm cân hiệu quả: Đối với người thừa cân, béo phì hoặc đang trong chế độ ăn giảm cân thì thử ăn rau lang trước bữa ăn để giúp dạ dày được làm đầy tạo cảm giác no lâu và ít thèm tinh bột. Dần dần cơ thể sẽ được cân bằng lại và cân nặng cũng được cải thiện tích cực hơn.

Rau lang là loại rau dân dã nhưng có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe, không phải ai cũng biết.

Những lưu ý khi ăn rau lang để tốt cho sức khỏe

- Không nên ăn quá nhiều: Rau lang tuy tốt nhưng không phải lúc nào cũng có thể ăn và cũng không nên lạm dụng loại rau này. Cụ thể, trong rau lang chứa các thành phần nếu ăn vào khi đói có thể gây giảm đường huyết, gây nguy hiểm cho sức khỏe. Ngoài ra, hàm lượng canxi trong rau lang là tương đối lớn, nếu ăn nhiều, thường xuyên sẽ gây ra tình trạng thừa canxi, dễ dẫn đến sỏi thận. Vì vậy, khi ăn rau lang nên kết hợp với các thực phẩm khác để cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng nhiều hơn.

- Không nên ăn rau lang sống: Rau lang chứa nhiều chất xơ có lợi cho hệ tiêu hóa, nhưng không nên ăn rau lang sống dễ gây ra táo bón, nên luộc hoặc xào chín trước khi ăn.

- Không ăn rau lang khi đói: Trong rau lang có chứa các thành phần nếu ăn vào khi đói có thể gây giảm đường huyết, gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Rau lang xào thịt bò rất booe dưỡng cho sức khỏe.

Mặc dù rau lang tuy tốt nhưng không phải lúc nào ăn cũng mang lại lợi ích "vàng" cho sức khỏe. Do đó bạn không nên lạm dụng loại rau này. Nên ăn rau khoai lang xen kẽ với các loại rau khác. Tốt nhất là nên ăn kèm với những thực phẩm có chứa đạm động vật, thực vật để giúp cân bằng thành phần dưỡng chất.

Lưu ý khi luộc rau khoai lang để ăn và chữa bệnh, nếu muốn dùng nước thì nên lấy nước thứ 2 vì nước thứ nhất thường có vị chát và hăng.

