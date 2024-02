5 loại cháo giúp 'giải' rượu

Uống rượu bia trong dịp lễ Tết hay giao tiếp gặp gỡ là một điều khó tránh khỏi, việc lạm dụng rượu bia có thể gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe.

Theo Y học cổ truyền, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng say rượu là do khí trệ huyết ứ, tỳ vị hư hàn, thấp nhiệt tích tụ.

Để giải rượu hiệu quả, cần giải quyết các nguyên nhân này bằng cách hành khí hoạt huyết, thanh nhiệt, lợi thấp, ôn trung kiện tỳ.

Với những nguyên liệu đơn giản, dễ kiếm, bạn có thể tự tay nấu cho mình và người thân những tô cháo thơm ngon, giúp 'giải' rượu hiệu quả, lấy lại sự tỉnh táo và khỏe khoắn.

Theo Đông y, rượu bia có tính nóng, cay, khi đi vào cơ thể sẽ ảnh hưởng đến tỳ vị, can khí, gây ra các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, đau đầu, chóng mặt.

Các loại cháo giải rượu được sử dụng dựa trên nguyên tắc:

Bổ sung nước: Cháo loãng giúp bù nước cho cơ thể, làm loãng cồn trong dạ dày, thúc đẩy quá trình bài tiết qua đường niệu.

Giải độc, ôn ấm trung tiêu: Các nguyên liệu như gừng, hành, tía tô, rau hẹ... có tính ấm, giúp giải độc, thanh nhiệt, hỗ trợ chuyển hóa cồn và đào thải ra ngoài cơ thể.

Bổ khí huyết, hành khí hoạt huyết: Cháo dinh dưỡng giúp bổ khí huyết, thúc đẩy máu đi trong lòng mạch, cải thiện tuần hoàn, tăng cường sức đề kháng, giảm cảm giác mệt mỏi sau khi say rượu.

Cháo đậu xanh vỏ quýt giúp giải rượu.

Dưới đây là một số loại cháo được sử dụng phổ biến trong Đông y để giải rượu:

1. Cháo gừng tỏi giúp 'giải' rượu

Nguyên liệu: 50g gạo. 20g gừng tươi. 3 tép tỏi. Hành lá, muối.

Cách thực hiện: Gạo vo sạch, nấu cháo loãng. Gừng rửa sạch, thái lát mỏng. Tỏi bóc vỏ, băm nhuyễn. Khi cháo chín, cho gừng và tỏi vào nấu thêm 5 phút. Nêm nếm gia vị vừa ăn, thêm hành lá cắt nhỏ.

Giải thích: Gừng có tính ấm, vị cay, giúp giải biểu, tán hàn, thông khí, giảm đau đầu, buồn nôn. Tỏi có tính ấm, vị cay, giúp sát khuẩn, giải độc, tăng cường tiêu hóa.

Cháo gừng ấm nóng giúp bồi bổ tỳ vị, tăng cường tiêu hóa, làm ấm cơ thể, giải rượu hiệu quả.

Cháo hành tía tô có tác dụng 'giải' rượu.

2. Cháo đậu xanh vỏ quýt

Nguyên liệu: 100g đậu xanh, 50g gạo, 10g vỏ quýt, đường.

Cách thực hiện: Đậu xanh vo sạch, ngâm 30 phút. Gạo vo sạch. Vỏ quýt rửa sạch, thái sợi mỏng. Cho đậu xanh, gạo, vỏ quýt vào nồi, đổ nước nấu cháo loãng. Khi cháo chín, nêm nếm đường vừa ăn.

Giải thích: Đậu xanh có tính hàn, vị ngọt, giúp thanh nhiệt giải độc, lợi tiểu, bồi bổ cơ thể. Vỏ quýt có tính ấm, vị cay, giúp kiện tỳ, tiêu đờm, giải rượu.

Cháo đậu xanh giúp giải rượu, giảm bớt cảm giác nóng trong, mệt mỏi, đồng thời bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Nếu không có vỏ quýt, chỉ dùng cháo đậu xanh cũng rất tốt.

3. Cháo hành tía tô

Nguyên liệu: 50g gạo, 30g hành lá, 10g tía tô, muối.

Cách thực hiện: Gạo vo sạch, nấu cháo loãng. Hành lá, tía tô rửa sạch, cắt nhỏ. Khi cháo chín, cho hành lá và tía tô vào nấu thêm 2 phút. Nêm nếm gia vị vừa ăn.

Giải thích: Hành có tính ấm, vị cay, giúp thông khí, giải uất, giảm đau đầu, buồn nôn. Tía tô có tính ấm, vị cay, giúp giải cảm, tiêu đờm, trị ho.

Cháo hành tía tô giúp 'giải' rượu hiệu quả, đồng thời kích thích tiêu hóa, làm ấm cơ thể.

Ý dĩ có tác dụng kiện tỳ, lợi tiểu, thanh nhiệt.

4. Cháo ý dĩ cam thảo

Nguyên liệu: 100g ý dĩ, 50g gạo, 10g cam thảo, đường.

Cách thực hiện: Ý dĩ vo sạch, ngâm 30 phút. Gạo vo sạch. Cam thảo rửa sạch, thái lát mỏng. Cho ý dĩ, gạo, cam thảo vào nồi, đổ nước nấu cháo loãng. Khi cháo chín, nêm nếm đường vừa ăn.

Giải thích: Ý dĩ có tính bình, vị ngọt, giúp kiện tỳ, lợi tiểu, thanh nhiệt. Cam thảo có tính bình, vị ngọt, giúp giải độc, thanh nhiệt, chống ho.

Cháo ý dĩ giúp 'giải' rượu, bồi bổ tỳ vị, giảm bớt cảm giác chán ăn, mệt mỏi sau khi say rượu.

5. Cháo atiso đường phèn

Nguyên liệu: 50g gạo, 100g atiso, đường phèn.

Cách thực hiện: Gạo vo sạch, nấu cháo loãng. Atiso rửa sạch, cắt nhỏ. Khi cháo chín, cho atiso và đường phèn vào nấu thêm 10 phút. Nêm nếm gia vị vừa ăn.

Giải thích: Atiso có tính hàn, vị ngọt đắng, giúp thanh nhiệt giải độc, lợi tiểu, bảo vệ gan. Cháo atiso giúp 'giải' rượu, bảo vệ gan, giảm bớt cảm giác khó chịu sau khi say rượu.

Atiso giúp thanh nhiệt giải độc, bảo vệ gan.

6. Lưu ý khi 'giải' rượu tại nhà

- Nên nấu cháo loãng để bổ sung nước, giúp dễ tiêu hóa và hấp thu.

- Ăn cháo khi còn nóng để tăng hiệu quả 'giải' rượu.

- Có thể kết hợp cháo 'giải' rượu với các phương pháp khác như uống nước chanh, trà gừng, trà hoa cúc… Tuy nhiên nếu người bệnh chưa ăn gì thì không nên uống nước chanh vì có thể khiến dạ dày bị tổn thương.

- Nếu nhức đầu sau khi uống rượu, không sử dụng giảm đau bằng paracetamol hay aspirin vì nguy cơ gây hại cho gan và dạ dày.

- Nếu tình trạng say rượu nặng, có tình trạng kích thích, hôn mê cần đến ngay cơ sở y tế để được hỗ trợ kịp thời.

7. Lời khuyên

Để hạn chế tác hại của rượu bia, bạn nên:

Uống rượu bia có chừng mực.

Ăn no trước khi uống rượu bia.

Không lái xe sau khi uống rượu bia.

Sử dụng các loại thực phẩm giúp 'giải' rượu.

Tóm lại, sử dụng cháo loãng để làm giảm bớt tình trạng say rượu là phương pháp đơn giản, hiệu quả và an toàn giúp bạn lấy lại sự tỉnh táo sau khi say xỉn. Tuy nhiên, với những trường hợp ngộ độc do uống quá nhiều rượu cần phải đưa tới các cơ sở y tế để được thăm khám và cấp cứu kịp thời.

Nguồn: [Link nguồn]