10 món ăn bình dân trở nên đắt đỏ vô cùng nhờ dát vàng

1. Thịt xông khói dát vàng 23 karat

Đây là món ăn rất nổi tiếng của tiệm bánh Baconery đến từ New York, Mỹ. Sau khi nướng, thịt xông khói sẽ được bọc một lớp socola Bỉ và vàng 23 karat là vật dụng không thể thiếu để nâng cao giá trị món ăn. Giá mỗi miếng thịt là 40 USD (khoảng 900.000 đồng) cho một bữa sáng.

2. Macaron bọc vàng

Năm 2009, để tạo nên sự khác biệt cho Macaron, một tiệm bánh ngọt ở Paris đã bắt tay với nhà mốt Marni để cho ra đời những chiếc bánh ngon-đẹp-lạ này. Món bánh này không chỉ ngon mà còn rất đẹp vì lớp bánh bên ngoài được trang trí bằng những miếng vàng mỏng. Để có được 1 hộp 16 chiếc bánh, bạn phải bỏ ra 100 USD (tương đương 2,2 triệu đồng).

3. Spaghetti Lasagna được trang trí bằng vàng 23 karat

Món ăn độc đáo này có trong thực đơn của khách sạn Mirage ở thành phố Las Vegas, Mỹ. Bên cạnh những nguyên liệu đặc biệt cho món mì, không thể không kể đến lá vàng 23 karat và loại nấm trắng quý hiếm đã tạo nên giá trị cho món ăn này. Để có thể thưởng thức món ăn sang chảnh này, bạn cần bỏ ra 500 USD (khoảng 11 triệu đồng).

4. Burger dát vàng

Với 666$ bạn sẽ làm gì? Tại thành phố New York, Mỹ, bạn có thể mua một chiếc burger vàng trị giá 666 USD (khoảng hơn 15 triệu đồng). Chiếc bánh này được làm bởi một cửa hàng thực phẩm di động và chiếc bánh vàng này có tên là Douche Burger. Chiếc bánh này sẽ bao gồm thịt bò Kobe đắt tiền, phô mai Gruyere nhập khẩu, trứng cá muối, gan ngỗng, tôm hùm và muối đặc biệt lấy từ núi Himalaya. Lướt qua chiếc bánh đã thấy đặc biệt nhưng để xứng đáng với mức giá 15 triệu thì tất nhiên không thể thiếu lá vàng.

5. Bánh donut nướng

Bánh donut nướng tưởng chừng là món ăn bình dân của chúng ta nhưng vào năm 2007, đầu bếp khách sạn Westin, New York đã đưa giá trị của bánh lên một tầm cao mới trong ẩm thực thế giới. Chiếc bánh này được các đầu bếp chế biến từ những nguyên liệu vô cùng đắt tiền như phô mai kem nấm trắng, thạch Riesling và vàng lá mỏng. Món này không có sẵn, phải đặt trước 24 tiếng mới có thể thưởng thức.

6. Búp trà vàng

Bạn đã bao giờ thưởng thức trà vàng chưa? Đây là một trong những loại trà cao cấp được phát triển bởi một công ty Singapore. Những búp trà này không giống những lá trà bình thường, vì chúng được những người thợ lành nghề sơn trên lớp vàng 24 karat và có giá 3.000 USD (gần 70 triệu VNĐ) cho 100 gam trà.

7. Sô cô la đắt nhất thế giới

Frrrozen Haute Chocolate là món ăn được Sách Kỷ lục Guinness công nhận là món tráng miệng đắt nhất thế giới. Món ăn này đến từ nhà hàng Serendipity 3 ở New York. Được biết để tạo ra món ăn này, các đầu bếp đã sử dụng nguyên liệu từ 28 hạt cacao đắt nhất thế giới và 3 lớp vàng 23 karat phủ từ trong ra ngoài. Không chỉ Frrrozen Haute Chocolate được dát vàng mà thìa ăn cũng được làm bằng vàng để cân bằng giá trị với nhau. Sở dĩ được gọi là món tráng miệng đắt nhất thế giới bởi giá cho một cốc socola là 25.000 USD (khoảng 568 triệu đồng).

8. Sushi bọc vàng thay rong biển

Nhắc đến sushi là chúng ta biết đây là món ăn quen thuộc của ẩm thực Nhật Bản. Giống như món sôcôla tráng miệng, món ăn này cũng được ghi vào kỷ lục Guinness do đầu bếp người Philippines Angelito Araneta chế biến và trở thành món ăn nổi tiếng về sự sang trọng bậc nhất thế giới. Trong món ăn này, thay vì gói bằng rong biển và các nguyên liệu thông thường, anh lại dùng cá hồi Na Uy, gan ngỗng, nhụy hoa nghệ tây để làm nên mỗi miếng sushi có giá lên tới 1.800 USD (khoảng 42 triệu đồng). Tất nhiên, giá đó đã bao gồm ngọc trai, kim cương đặt phía trên và bọc mỏng lá vàng nguyên chất thay vì rong biển.

9. Bánh cupcake được dát vàng lá 24 karat

Trong Tuần lễ bánh nướng nhỏ thế giới, một chiếc bánh Cupcake vàng 24 karat vô cùng lộng lẫy đã được trao tặng cho các vị khách. Điểm đặc biệt của chiếc bánh này là được làm từ mứt đào, socola, bơ làm từ Chateau Yquem,… Giá của chiếc bánh này rơi vào khoảng 1300 USD (khoảng 29,5 triệu đồng).

10. Pizza được dát vàng 24 karat

Một chiếc pizza bình thường có giá khoảng 300 nghìn đồng nhưng để có được chiếc pizza dát vàng này bạn phải bỏ ra tới hơn 45 triệu đồng. Với mức giá này, bạn sẽ nhận được một chiếc bánh làm từ phô mai Stilton, gan ngỗng, nấm cục, trứng cá muối Ossetra nổi tiếng, và tất nhiên không thể thiếu những lá vàng 24 karat lấp lánh do Chef of Industry Kitchen ở New York thực hiện.

Nguồn: [Link nguồn]