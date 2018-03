Honda SH giảm 25 triệu đồng, thị trường xe máy ảm đạm

Thứ Bảy, ngày 31/03/2018 15:00 PM (GMT+7)

Hết quý I/2018 nhưng thị trường xe máy ở Việt Nam được cho là vẫn chưa hề khởi sắc kể từ sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.

Hiệu ứng “hậu Tết” được giới phân tích nhận định có ảnh hưởng mạnh mẽ, kéo dài đối với mặt hàng xe máy ở thị trường Việt Nam. Nhiều gian hàng từ Honda, Yamaha, Suzuki cho tới Vespa ở một số nơi vẫn đang vắng như “chùa bà đanh”, người mua thưa thớt.

Honda SH300i.

Để kích cầu nhiều mẫu xe máy hiện nay đang giảm giá bán thực tế rất nhiều, thậm chí tới hàng chục triệu đồng so với thời điểm cận Tết Nguyên Đán. Điển hình như “ông hoàng” xe ga Honda SH hiện có mức giảm giá mạnh nhất so với thời điểm trước Tết Nguyên Đán. Điển hình như Honda SH300i giờ có giá bán thực tế bằng giá đề xuất 248 triệu VNĐ, giảm 25 triệu VNĐ so với trước Tết, Honda SH 150 ABS có giá thực tế chỉ từ 100 – 105 triệu VNĐ, giảm hơn 20 triệu VNĐ so với thời điểm trước Tết.

Trong khi đó các dòng xe số phổ thông như Wave Alpha 110, Blade, Future vẫn chưa có dấu hiệu tăng giá, vẫn có giá bán thực tế thấp thơi từ 500 nghìn VNĐ cho tới 1,3 triệu VNĐ so với giá đề xuất. Tương tự các mẫu xe số phổ thông của Yamaha như Sirius, Jupiter, cùng các mẫu xe tay ga như Janus, Acruzo, Grande cũng đang giảm giá nhẹ. Ngay cả vua côn tay của Yamaha là Exciter phiên bản Camo, Movistar cũng đang rớt giá từ 500 nghìn VNĐ cho tới 1 triệu VNĐ.

Yamaha Exciter.

Chỉ điểm qua hai dòng xe chủ lực tại thị trường Việt Nam là Honda và Yamaha đã cho thấy sự sôi động của mặt hàng này vẫn chưa trở lại. Điều này được lý giải do thời điểm mua sắm cận Tết diễn ra rất nhộn nhịp, nhiều người đã sắm được phương tiện cho mình.

Hơn nữa, mặt hàng xe máy là mặt hàng sử dụng lâu dài, không phải lúc nào người tiêu dùng cũng thay đổi ngay được. Đồng thời, do cận Tết giá bị “đội” lên nhiều, nhưng sau Tết lại không có lượng người mua đông nên giảm giá cũng là theo quy luật cung cầu.

Tất nhiên, cá biệt như dòng Honda SH thì có lẽ việc giảm giá vài chục triệu đồng như trên vẫn có thể chưa làm “thỏa lòng” người tiêu dùng. Vì dù sao mức giá bán ra của một số phiên bản SH hiện vẫn còn chênh cao ít nhiều so với giá đề xuất.