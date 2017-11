Thứ Hai, ngày 13/11/2017 10:45 AM (GMT+7)

Xưởng ve chai bốc cháy dữ dội

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng sớm ngày 13.11 tại vựa phế liệu nằm tại phường Thái Hòa (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) khiến người dân một phen kinh hoàng.

Khoảng 5h sáng nay, người dân ở phường Thái Hòa đi tập thể dục thì phát hiện khói lửa bốc lên ngùn ngụt bên trong vựa phế liệu nên hô hoán. Do chủ vựa đang ngủ say nên nhiều người lao vào đập cửa để thông báo cháy. Một số người dùng nước dập lửa nhưng bất thành do ngạt khói.

Nhận tin báo đội PCCC đã điều động nhiều xe nước cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa. Lính cứu hỏa phun nước và hóa chất từ nhiều hướng ngăn không cho ngọn lửa cháy lan.

Sau nhiều giờ, đám cháy được dập tắt nhưng vựa phế liệu rộng hàng trăm mét vuông bị thiêu rụi

Đến gần 10h cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn nhưng khói bên trong vẫn còn bốc lên âm ỉ. Lính cứu hỏa phải liên tục xịt nước vào trong.

Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng làm vựa phế liệu rộng hàng trăm mét vuông bị thiêu rụi, hàng chục người dân có nhà sống cạnh đám cháy một phen kinh hoàng.