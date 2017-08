Do bác sĩ Minh và điều dưỡng Hòa không bị thương tích, từ chối việc giám định về thương tích, tổn hại sức khỏe nên ông Thắng chỉ bị xem xét để xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Clip: Người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ và điều dưỡng tại bệnh viện

Ngày 31/8, Công an TP.Vinh, Nghệ An đã có báo cáo ban đầu về vụ việc bác sĩ, điều dưỡng bị đánh tại bệnh viện 115. Theo báo cáo sơ bộ, nguyên nhân một phần của vụ việc người nhà đánh bác sĩ và điều dưỡng tại phòng cấp cứu, bệnh viện 115 là vì mâu thuẫn bột phát, do sự lo lắng sức khỏe, tính mạng của người thân và người nhà nghĩ rằng bác sĩ đã thiếu trách nhiệm, cố tình xử lý chậm.

Tất cả mâu thuẫn trên khiến ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Xây lắp Tân Thắng, TP.Vinh, Nghệ An và những người liên quan đã nóng nảy dẫn đến hành vi đánh bác sĩ và điều dưỡng viên của bệnh viện trên.

Người nhà nạn nhân, đánh bác sĩ tại phòng cấp cứu bệnh viện 115 Nghệ An.

Cơ quan công an xác định, đối với ông Thắng đã có hành vi đánh bác sĩ Hoàng Thị Minh và điều dưỡng Lê Quang Hòa. Do bác sĩ Minh và điều dưỡng Hòa không bị thương tích, từ chối việc giám định về thương tích, tổn hại sức khỏe nên ông Thắng chỉ bị xem xét để xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào đêm 18/8 anh Nguyễn Văn Nam trú huyện Đô Lương, Nghệ An bị tai nạn, được đưa đến Bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu. Sau đó ông Thắng và người nhà anh Nam là ông Huân có mặt tại phòng cấp cứu.

Tại đây, ông Thắng đến chỉ tay vào mặt BS Minh chửi bới, đánh vào mặt, đầu nhiều cái khiến bác sĩ Minh choáng váng, phải dựa vào tường. Toàn bộ sự việc được camera trong phòng cấp cứu và từ giường bệnh nhân quay lại. Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và xử lý vụ việc trên.