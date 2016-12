Xổ số Vietlott trúng thưởng "khủng" gây sốt cộng đồng mạng VN 2016

Trong năm 2016, hàng loạt sự việc đã gây “chấn động” mạng xã hội Facebook tại Việt Nam, trong đó có nhiều vụ việc chỉ đơn giản xuất phát từ bài đăng của một cá nhân nhưng lại nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ bởi cộng đồng mạng và cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra, làm rõ.

1. Sức “nóng” của xổ số Vietlott

Ngày 18.7.2016, chương trình xổ số tự chọn số Mega 6/45 do Công ty Xổ số điện toán Việt Nam tổ chức, đã chính thức được triển khai tại Việt Nam. Sau hơn 5 tháng hoạt động, giải xổ số này đã tìm ra chủ nhân của 7 giải jackpot với tổng trị giá hơn 568 tỉ đồng.

Giải jackpot của chương trình xổ số Mega 6/45 có giá trị “khủng” nhưng không dễ trúng.

Những thông tin liên quan tới các chương trình xổ số của Vietlott luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng, đặc biệt tràn ngập trên Facebook mỗi khi xác định được thêm một giải jackpot mới. Không riêng gì Facebook, từ khóa Vietlott cũng lọt “top” 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Việt Nam trong năm 2016.

2. Câu 1.000 like rồi đốt trường

“Câu like” đã trở thành một trong những từ khóa được nhắc đến rất nhiều trong năm 2016. Và vào tháng 10, một vụ câu like xảy ra ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã gây chấn động trên Facebook. Theo đó, một cô gái 13 tuổi đã đăng một status để “câu” 1.000 like trên Facebook, nếu đạt sẽ đốt trường. Kết cục, status của cô gái đã nhận được hơn 1.000 like và cô đã thực hiện lời hứa - đốt trường.

Cô gái châm lửa đốt một căn phòng trong trường và đã bị lửa bén vào người gây bỏng.

Liên quan tới trò câu like, tại TP.HCM cũng xuất hiện một trường hợp tương tự, đó là trường hợp của Facebooker N.T. Người này đã đăng status kêu gọi mọi người like để thực hiện hành động tự thiêu. Và rồi nam thanh niên đã thực hiện lời hứa trước sự ngỡ ngàng của mọi người, rất may người này đã kịp nhảy xuống kênh thoát nạn khi lửa vừa bén trên người.

Clip: Cô gái thực hiện lời hứa sau khi câu đủ 1.000 like

3. Vừa ăn mì vừa lái xe khách

Đây là một trường hợp điển hình về sức mạnh của mạng xã hội Facebook. Là một hành khách trên chiếc ô tô giường nằm chạy tuyến Đà Lạt - Hà Nội, anh N.M.Đ (ngụ TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc tài xế H.T.D (34 tuổi) dùng hai tay ăn mì trong khi đang lái xe, rồi đăng tải lên trang Facebook cá nhân. Chỉ sau 1 ngày, đoạn clip nhận được hàng trăm ngàn lượt xem, hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận.

Tài xế dùng 2 tay ăn mì trong khi đang lái xe khách chở hơn 20 người.

Liên quan tới clip này, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã chuyển thông tin cho Sở GTVT và Công an tỉnh Lâm Đồng cùng xác minh, điều tra. Kết quả xác minh đúng như những gì xuất hiện trên Facebook, và công ty quản lý tài xế D. đã sa thải nhân viên này. Ngoài ra, trên Facebook còn xuất hiện nhiều clip tài xế vi phạm an toàn giao thông khi chạy xe trên đường bộ, cao tốc, là căn cứ giúp cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, phạt nguội.

Clip: Tài xế vừa ăn mì vừa lái xe như… “làm xiếc”

4. Chuyện ngập nước, kẹt xe ở TP.HCM

Cứ mỗi khi có mưa lớn dù dài hay ngắn, thậm chí không mưa nhưng triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường ở TP.HCM đều bị ngập nặng. Những trận ngập này thường xảy ra vào giờ tan tầm khiến giao thông hỗn loạn, các phương tiện bị chết máy, còn dòng người phải bì bõm giữa dòng nước đen ngòm để về nhà.

Mặc dù đã quen với việc ngập nước, kẹt xe nhưng nhiều người dân Sài Gòn vẫn không quên chụp lại những hình ảnh này để chia sẻ lên Facebook kèm lời than thở. Ngay cả lãnh đạo UBND TP.HCM cũng rất bức bách trước tình trạng ngập nước, kẹt xe tại TP.HCM, và đã cùng nhau vào cuộc giải quyết.

Ảnh ngập nước và những lời than phiền thường tràn ngập trên Facebook vào mỗi chiều mưa hay triều cường đạt đỉnh.

5. Pokémon GO gây “sốt”

Game tương tác với thế giới thực Pokémon đã có một thời gian gây chấn động tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Game này chính thức được phát hành tại thị trường Việt Nam từ đầu tháng 8.2016. Rất nhanh sau đó, Facebook tràn ngập ảnh chụp màn hình của tựa game này cũng như hình ảnh những đám đông đang “dán mắt” vào smartphone để săn Pokémon trên đường phố, công viên.

“Cơn sốt” Pokémon GO từng một thời "làm mưa làm gió" tại Việt Nam.

Thậm chí sự phát triển quá nhanh và mạnh của Pokémon GO tại Việt Nam đã khiến Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như các cơ quan quản lý nhà nước khác phải lên tiếng cảnh báo. Theo đó, game này được cảnh báo cáo thể gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, lộ thông tin cá nhân, tai nạn giao thông và làm gia tăng nạn cướp giật,... Còn trên thế giới, nhiều quốc gia đã cấm "tiệt" người dân chơi Pokémon GO.