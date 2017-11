Trưởng công an quận Dương Kinh cho biết, vụ tai nạn khiến bà Phạm Thị Liên tử vong tại chỗ; con dâu là chị Hoàng Thị Hường (36 tuổ)i, trú tại phường Hợp Bích, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) bị thương nhẹ.

“Rất may thời điểm xảy ra tai nạn có ít người qua lại cầu Rào. Hiện tại, xe tải được cẩu về trụ sở công an, các phương tiện có thể lưu thông qua lại cầu bình thường”, vị trưởng công an quận Dương Kinh thông tin.

Theo vị này, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn được xác định là do xe tải đâm vào dải phân cách cứng ở trên cầu sau đó lật nghiêng đè vào người đi đường. Sau tai nạn, xe máy và xe ô tô bị hư hỏng nặng.