Xe lôi chở cà chua đâm vào cột điện, một người tử vong

Sự kiện: An toàn giao thông

Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông điều khiển xe lôi tự chế tử vong vào trưa 30.12.

Trưa 30.12, xe tải BKS 51C-824.57 lưu thông trong làn xe hai bánh trên Quốc lộ 1 hướng từ An Sương về An Lạc, TP.HCM, khi đến trước số nhà 816 (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) thì xảy ra va chạm với xe lôi tự chế chở cà chua do người đàn ông (khoảng 40 tuổi) điều khiển chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến xe lôi tự chế lao lên vỉa hè tông vào cột điện. Người đàn ông điều khiển xe này ngã xuống đường nằm bất động.

Phát hiện sự việc người dân sống gần đây chạy tới đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng qua kiểm tra, người này đã tử vong nên báo cho công an địa phương.

Nhận được tin báo, Đội xử lý TNGT quận Bình Tân có mặt lập biên bản, ghi nhận vụ việc, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.