Xe khách bất ngờ phát hỏa, hành khách chạy thục mạng

Ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương vào sáng 8.2 (ảnh: Báo NLĐ)

Khoảng 10h30 sáng nay, xe khách 16 chỗ chở đầy khách lưu thông trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương hướng từ miền Tây về TP.HCM, khi đến km 47+200 thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã bất ngờ bốc khói rồi bùng cháy. Tài xế vội tấp xe vào lề đường mở cửa cho toàn bộ hành khách tháo chạy khỏi xe. Chỉ trong tích tắc, xe ô tô bùng cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC và đơn vị quản lý cao tốc nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai dập lửa, điều tiết giao thông qua khu vực.

Đại diện Văn phòng quản lý đường cao tốc phía Nam cho biết, vụ hỏa hoạn may mắn không có thương vong về người nhưng làm phương tiện bị cháy rụi. Thời điểm xe gặp nạn, trên ô tô có khoảng 14 hành khách.

Xe khách 29 chỗ bốc cháy trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương vào ngày 4.2.

Trước đó, vào trưa 4.2, xe khách 29 chỗ chở nhiều người lưu thông trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương hướng từ miền Tây về TP.HCM, khi đến khu vực km17 (đoạn thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An) bất ngờ phát hỏa rồi bùng cháy dữ dội. Nhiều hành khách trên xe nhanh chóng thoát xuống đất an toàn trước khi ngọn lửa bùng cháy lớn. May mắn, không có thiệt hại về người nhưng ô tô cùng hành lý khách để trên xe bị cháy rụi.