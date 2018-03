Xe cứu hộ đâm xe tải, sập nhà dân làm 3 người nhập viện

Chiều nay (21-3), một vụ tai nạn vừa xảy ra tại km 302 + 600 quốc lộ 1A thuộc địa phận Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, vụ tai nạn giao thông đã khiến ba người bị thương phải nhập viện ngay sau cú đâm của xe cứu hộ vào xe tải.

Chiếc xe cứu hộ bị biến dạng hoàn toàn phần đầu.

Theo đó, hình ảnh camera của 1 nhà dân bên đường ghi lại, tại thời điểm xảy ra tai nạn do không làm chủ tốc độ, chiếc xe cứu hộ BKS 29C – 426.44 do Đỗ Văn Minh ngụ ở (Thường Tín, TP Hà Nội) điều khiển đang chạy trên đường thì bất ngờ đâm thẳng vào đuôi xe tải BKS 29C – 276.66 đang đậu cùng chiều bên lề đường.

Cú va chạm chưa dừng lại, chiếc xe cứu hộ tiếp tục chiếc xe tải lao thẳng vào nhà bà Nguyễn Thị Vụ ở ven đường. Vụ tai nạn xảy ra khiến bà Vụ và 2 người khác bị thương phải nhập viện.

Ghi nhận tại hiện trường vụ việc cột đèn, cây xanh và mái hiên nhà bà Vụ bị xe tải tông sập xe cứu hộ cũng nát đầu, biến dạng sau cú tông mạnh.

Ngay sau khi vụ TNGT xảy ra, phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Hà Trung đã có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu và tiến hành các biện pháp phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Hiện trường sau vụ tai nạn xảy ra vào chiều nay (21-3).

Phần đầu của chiếc xe tải cũng bị biến dạng sau cú va chạm

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều ra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn này.