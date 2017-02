Xe công an phường lao lên vỉa hè tông chết người

Chiếc xe biển xanh 36B-1516 được xác định của Công an phường Ngọc Trạo (Thanh Hóa) trong lúc đi làm nhiệm vụ bất ngờ lao lên vỉa hè tông chết người phụ nữ đang đi bộ.

Sự kiện: An toàn giao thông

Sáng ngày 21-2, ông Phạm Viết Nhuận, Trưởng Công an phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận chiếc xe ô tô biển xanh mang BKS 36B-1516 gây ra vụ tai nạn giao thông trong đêm 19-2 khiến 1 người phụ nữ đang đi trên vỉa hè bị thương nặng và tử vong sau đó là của công an phường.

Chiếc ô tô biển xanh của Công an phường Ngọc Trạo sau khi tông vào bà Nguyễn Thị Thảo đã tiếp tục lao sang bên trái rồi đâm vào dải phân cách mới dừng lại

"Đây là một vụ tai nạn giao thông thông thường, hiện vụ việc đang được Công an TP thụ lý. Tối hôm đó, anh em đi làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự trên địa bàn”- ông Nhuận nói.

Khi được hỏi nguyên nhân khiến chiếc xe lao lên vỉa hè gây tai nạn thì ông Nhuận không trả lời mà hướng dẫn phóng viên lên làm việc với Công an TP Thanh Hóa.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 19-2, khi bà Nguyễn Thị Thảo (SN 1960, ngụ thôn Mật Sơn, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) đang đi bộ trên vỉa hè (thuộc phường Đông Vệ) thì bất ngờ bị chiếc xe ô tô biển xanh 36B-1516 lưu thông cùng chiều lao lên vỉa hè tông thẳng vào người.

Sau khi tông trúng bà Thảo, chiếc xe tiếp tục lao về phía bên trái rồi tông vào dải phân cách đường mới dừng lại.

Hậu quả, bà Thảo phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng. Tuy nhiên, sau 2 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, do vết thương quá nặng, bà Thảo đã không qua khỏi và được gia đình lo hậu sự vào sáng nay 21-2.

Chiều ngày 20-2, ông Mai Đại Dương, Trưởng Công an phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa), cho biết có sự việc một chiếc xe biển xanh gây tai nạn trước cổng chợ Nam Thành (phường Đông Vệ) vào tối ngày 19-2. “Chiếc xe này do Công an phường Ngọc Trạo quản lý và sử dụng”- ông Dương cho biết.

Hiện nguyên nhân dẫn tới tai nạn vẫn đang được Công an TP Thanh Hóa điều tra, làm rõ.