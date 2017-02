Xe 29 chỗ bốc cháy ở cao tốc, khách bỏ chạy thục mạng

Clip: Xe khách bốc cháy ngùn ngụt (clip: L. Nhanh)

Thông tin ban đầu, vào khoảng 12h40 chiều 4.1 (mùng 8 Tết) xe khách 29 chỗ chở nhiều người lưu thông trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương hướng từ miền Tây về TP.HCM, khi đến khu vực km 17 (đoạn thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thì bất ngờ phát hỏa rồi bùng cháy dữ dội. Nhiều hành khách trên xe nhanh chóng thoát xuống đất an toàn trước khi ngọn lửa bùng cháy lớn.

Đứng xa cả km vẫn thấy cột khói đen ngòm bốc trên cao tốc.

Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương vào trưa mùng 8 Tết (ảnh: FB)

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng điều 2 xe nước cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường dập tắt ngọn lửa sau đó.

Theo ông Phùng Văn On, Phó ban An toàn giao thông tỉnh Long An, ngay khi phát hiện xe cháy, tài xế nhanh chóng cho xe tấp vào lề đường để gần 30 hành khách thoát ra ngoài an toàn. Lửa cháy quá lớn nên khi lực lượng cứu hộ đến nơi xe đã cháy rụi.