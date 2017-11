Sáng ngày 13-11, trao đổi với Báo Người Lao Động, bà Hoàng Thị Hạnh, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc (MTTQ) TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, gửi lời cảm ơn báo chí, trong đó có Báo Người Lao Động, đã phản ánh kịp thời thông tin cấp quà ủng hộ sai đối tượng xảy ra tại thôn 4, xã Thiệu Dương để TP kịp thời chấn chỉnh.

Gia đình bí thư Nguyễn Văn Yêng không thuộc hộ khó khăn nhưng vẫn kê vào danh sách để nhận quà ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt

"Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo TP đã chỉ đạo kiểm tra ngay lại thông tin thì đúng có việc vợ bí thư, trưởng thôn nhận quà ủng hộ cứu trợ lũ lụt không đúng đối tượng. Thực ra họ cũng bị ảnh hưởng và cũng được hưởng hỗ trợ nhưng lẽ ra họ phải được hưởng sau cùng mới đúng, đằng này lại hưởng trước nên người dân mới phản ứng"- bà Hạnh nói.

Cũng theo bà Hạnh, trận mưa lũ vừa qua, TP có rất nhiều xã bị ngập, thiệt hại nặng nhưng TP chỉ ưu tiên hỗ trợ những địa phương có dân cư sống ở ngoại đê. "Chỉ đạo của TP là hỗ trợ người nghèo trước, tiếp đó đến các hộ chính sách, cận nghèo, hộ khó khăn rồi mới đến những hộ bình thường bị ảnh hưởng. Những hộ bị ảnh hưởng lũ lụt nhưng điều kiện kinh tế bình thường sẽ hưởng hỗ trợ sau cùng, nếu không còn hỗ trợ thì cũng phải chấp nhận"- vị lãnh đạo MTTQ TP Thanh Hóa khẳng định.

Vị lãnh đạo MTTQ còn cho biết quan điểm của TP là hỗ trợ những hộ nghèo tổng trị giá 1 triệu đồng (quà, tiền), các đối tượng còn lại 500.000 đồng. "Theo báo cáo, xã này đã hỗ trợ xong cho hộ nghèo và cận nghèo, gia đình chính sách. Hộ khó khăn chưa hỗ trợ nhưng ở thôn 4 lại lên danh sách cho nhiều hộ bình thường là không nên. Tôi đã chỉ đạo xã phải rà soát lại ngay trong hôm nay (13-11) để xử lý. Phải thu lại quà trao cho những hộ thuộc đối tượng được hưởng"- vị này quả quyết.

Người dân thôn 4, xã Thiệu Dương bức xúc khi quà trao toàn cho nhà có điều kiện

Về việc xã Thiệu Dương có hiện tượng phát thiếu mì tôm cho người dân, bà Hạnh cho biết phải làm rõ xem người dân nói có đúng không. "Việc phát thiếu 1 gói mì tôm, sau đó phát bổ sung có thể chấp nhận được, tuy nhiên cần làm rõ 6 gói/khẩu hay 6 gói/1 hộ. Tôi đã chỉ đạo cho chủ tịch MTTQ xã xuống thôn 4 làm rõ ngay việc này"- bà Hạnh nói.

Chủ tịch MTTQ TP Thanh Hóa khẳng định lãnh đạo TP đã yêu cầu UBND xã Thiệu Dương làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể để xảy ra việc cấp sai quà ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt để kiểm điểm trách nhiệm, đồng thời quán triệt toàn TP tránh để xảy ra vấn đề đáng tiếc trên.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin hàng chục hộ dân thôn 4, xã Thiệu Dương bức xúc cho biết trong ngày 5-11 có 1 đoàn từ thiện về địa phương trao quà, nhưng trong danh sách gửi lên xã không hề có những người nghèo, người già, gia đình chính sách mà toàn thấy người khá giả.

Cụ thể, nhà ông Dương Văn Nguyên (93 tuổi) đang nuôi vợ là Dương Thị An (93 tuổi) bị liệt, nhà bà Dương Thị Cúc (80 tuổi), bà Hà Thị Sánh (78 tuổi), ông Dương Đình Tạo (72 tuổi) - nuôi vợ tâm thần… toàn hoàn cảnh khó khăn thế nhưng không được nhận cứu trợ. Trong khi đó nhà bí thư thôn, trưởng thôn, hội nông dân hoàn cảnh khá giả, thậm chí nhà bí thư thôn còn có nhà lầu 3 tầng to nhất nhì thôn lại có tên trong danh sách đối tượng khó khăn cần được hỗ trợ.

Ông Dương Văn Hà, Chủ tịch MTTQ xã Thiệu Dương cho biết có việc vợ bí thư chi bộ, trưởng thôn 4 trong danh sách được nhận hỗ trợ. "Do hôm đó đoàn thông báo gấp quá, phòng làm việc của tôi lại không có máy in nên không rà soát lại được danh sách thôn 4. Hơn nữa trong danh sách bí thư, trưởng thôn không đứng tên mà vợ đứng tên nên không nhận ra"- ông Hà nêu lý do.