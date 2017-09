Công an tỉnh Hưng Yên đang vào cuộc điều tra làm rõ dấu hiệu hành vi gây rối an ninh, trật tự trong vụ tài xế trả tiền lẻ khi qua trạm thu phí trên quốc lộ 5 (QL5), đã triệu tập một số tài xế.

Liên quan đến vụ việc tài xế trả tiền lẻ khi qua trạm thu phí trên quốc lộ 5 (đoạn qua huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên), trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 7-9, đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết đơn vị này đang điều tra làm rõ dấu hiệu hành vi gây rối an ninh, trật tự.

Tài xế dung tiền lẻ thanh toán phí khi qua trạm thu phí số 1 - Ảnh: Hà Minh

Theo đại tá Hào, sau khi xảy ra việc ùn tắc tại trạm thu phí số 1 (huyện Văn Lâm), lực lượng Công an tỉnh đã và đang làm việc với một số tài xế để làm rõ ai là người xúi giục, kích động gây rối, ùn tắc giao thông.

Do nhận thấy dấu hiệu của hành vi gây rối trật tự, kích động nên Công an tỉnh Hưng Yên đã vào cuộc điều tra. "Nếu thu thập đủ căn cứ chúng tôi sẽ tiến hành khởi tố về hành vi gây rối, kích động theo đúng quy định của pháp luật"- đại tá Đỗ Đình Hào cho hay.

Cũng theo Giám đốc công an tỉnh Hưng Yên, quá trình làm việc với các tài xế, cơ quan công an cũng thu thập các thông tin liên quan đến tâm tư, nguyện vọng và phản ánh của người dân về việc thu phí trên quốc lộ 5. Công an tỉnh Hưng Yên sẽ huy động lực lượng phối hợp với các ban ngành chức năng của tỉnh để điều tiết, phân luồng giao thông trên quốc lộ 5, đặc biệt là đoạn qua các trạm thu phí.

Cảnh ùn ứ ở trạm thu phí khi nhiều tài xế sử dụng tiền lẻ thanh toán - Ảnh: Hà Minh

Trước đó như Báo Người Lao Động đã đưa tin, chiều ngày 4-9, nhiều tài xế khi đi qua trạm thu phí số 1 trên quốc lộ 5 đã sử dụng tiền lẻ để thanh toán phí, khiến khu vực này bị ùn tắc nghiêm trọng. Cùng thời điểm, nhiều phương tiện và người dân tập trung xung quanh trạm thu phí để theo dõi. Đơn vị quản lý buộc phải xả trạm thu phí để giải quyết tạm thời tình hình. Liên tiếp trong các ngày sau đó đến hôm nay (7-9), tài xế vẫn sử dụng tiền lẻ để thanh toán phí khi đi qua trạm thu phí trên quốc lộ 5. Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính (VIDIFI) đã có văn bản báo cáo Chính phủ, gửi Bộ Công an đề nghị vào cuộc điều tra hành vi gây rối, gây mất trật tự tại trạm thu phí số 1.

Triệu tập tài xế nhưng không xử lý hành vi trả tiền lẻ

Vụ việc bắt đầu xảy ra vào chiều tối 4-9 cho đến nay

Chiều 7-9, trao đổi với Báo Người Lao Động, Đại tá Đào Trọng Bằng, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45)-Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định, không xử lý việc các tài xế sử dụng tiền lẻ có mệnh giá thấp khi qua trạm thu phí quốc lộ 5 (đoạn qua huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Tuy nhiên, hiện Công an tỉnh Hưng đang khẩn trương xác minh điều tra việc có hay không đối tượng nào đó đứng đằng sau kích động các tài xế trả tiền lẻ và đối tượng nào đã kích động người dân địa phương chặn xe tải khi quan trạm thu phí để cố ý gây rối vì mục đích khác. "Việc tài xế dùng tiền lẻ để trả tiền khi qua trạm để phản đối mức phí là việc của cá nhân họ, công an không điều tra. Tuy nhiên, chúng tôi cũng phải xác minh điều tra xem có hay không đối tượng nào đó đứng đằng sau kích động các tài xế trả tiền lẻ để cố ý gây rối vì mục đích khác"- Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên cho hay.

Theo đại tá Bằng, ngay sau khi xảy ra việc các tài xế trả tiền lẻ và hàng trăm người dân chặn xe tại trạm thu phí số 1, QL5 gây ách tắc giao thông vào chiều 4-9, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo điều tra làm rõ yếu tố kích động, lôi kéo lái xe và người dân tham gia để nhằm mục đích vi phạm pháp luật. "Hiện PC45 đang kết hợp cùng Công an 2 huyện Văn Lâm và Văn Giang đang khẩn trươngthu thập tài liệu, chứng cứ, nếu nhận thấy đủ căn cứ về việc có hành vi gây rối sẽ xử lý theo đúng luật định"- Đại tá Bằng khẳng định.

PC45 - Công an tỉnh Hưng Yên đến thời điểm này chưa nhận được bất cứ một văn bản nào liên quan đến việc VIDIFI đề nghị điều tra làm rõ việc trả tiền lẻ qua trạm thu phí của lái xe hay hành vi chặn xe của người dân. Tuy nhiên, do sự việc xảy ra trên địa bàn, cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên vẫn có trách nhiệm vào cuộc điều tra. Lãnh đạo Phòng PC45 cũng cho biết thêm, cơ quan công an đã triệu tập một số tài xế và người dân địa phương để điều tra làm rõ hành vi gây rối TTCC tại khu vực trạm thu phí.

Trong khi đó,một lãnh đạo phòng CSGT - Công an tỉnh Hưng Yên cho biết tiếp tục vào khoảng 7 giờ sáng 7-9, vẫn tiếp tục xảy ra tình trạng một số lái xe trả tiền mệnh giá thấp để qua trạm này. Cụ thể vào thời gian trên có 3 ô tô đi từ chiều Hà Nội cùng lúc và dùng tiền lẻ qua trạm . Tuy nhiên, nhân viên thu phí đã yêu cầu 3 xe tham gia trả phí tại 3 làn riêng biệt, tránh gây ùn tắc. Khi các lái xe này có dấu hiệu đi chậm lại, lực lượng CSGT đã kịp thời nhắc nhở, tuyên truyền để không gây ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến.

Hiện, lực lượng CSGT vẫn phải bố trí lực lượng túc trực để kịp thời ứng phó nếu xảy ra tình trạng tài xế dùng tiền lẻ qua trạm gây ùn tắc.