Vụ nổ "xé tan" nhà 2 tầng: Có tới 16 bình gas công nghiệp

Tòa nhà bị "xé tung" vì sức ép của vụ nổ

Ngày 20/3, thông tin từ Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an TP.Vinh, Công an tỉnh Nghệ An thành lập hội đồng khám nghiệm để điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại của vụ nổ kinh hoàng lúc nửa đêm.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu của vụ nổ được xác định là do đường ống dẫn gas và các bình gas lớn trong nhà hàng bị rò rỉ, từ đó phát cháy nhỏ và nổ tung.

Thời điểm xảy ra vụ nổ, cơ quan công an đã tiếp cận, phun bọt, phun nước làm mát rồi vận chuyển các bình gas còn lại tới nơi an toàn. Khi xảy ra vụ nổ, có tới 16 bình gas, chủ yếu là loại 72kg, trong đó có 4 bình đang đấu nối để phục vụ cho việc kinh doanh lẩu nướng.

Trước đó, như tin đã đưa tin, khoảng 0h30 ngày 20/3, người dân sống xung quanh tòa nhà 2 tầng ở số 5, đường Trần Phú, TP.Vinh hốt hoảng khi nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi nhà này.

Sau vụ nổ, toàn bộ cửa kính của ngôi nhà, đồ đạc bên trong văng tung tóe, khói nghi ngút. Một số ngôi nhà bên cảnh bị hư hỏng do sức ép lớn từ vụ nổ. Những mảnh vỡ văng khắp nơi, xa đến hàng trăm mét.

Được biết, nhà hàng kinh doanh lẩu nướng này đã hoạt động được gần 2 năm nay. Khi xảy ra vụ cháy, chủ nhà hàng và nhân viên không có mặt tại quán nên không có thiệt hại về người.