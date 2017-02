Vụ “Lục Vân Tiên” bị đâm: “Tôi muốn thăm ân nhân nhưng sợ hiểu nhầm”

Sáng 15/2, Công an huyện Thuận Thành đã xác định được người dùng dao đâm anh Sơn là Nguyễn Hữu Khá (trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Qua điều tra, bước đầu Công an xác định, tối 11/2, tại quốc lộ 38 thuộc khu vực xã Trạm Lộ (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh), một chiếc taxi hiệu Phú Sơn khi chuyển hướng có va chạm với một xe máy đi cùng chiều do cô gái quê Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) điều khiển khiến cô này bị thương nhẹ. Cô gái ngã ra đường bị xây xát đầu gối, không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, anh Sơn vừa đi tới cùng lái xe taxi đưa cô gái vào bệnh viện đa khoa huyện. Sau đó, nạn nhân đọc số điện thoại nhờ anh Sơn gọi cho người yêu hay người quen tới. Có hai thanh niên là người quen của nạn nhân sau đó vào bệnh viện. Hai người này tưởng anh Sơn là lái xe taxi gây tai nạn nên hai bên có lời qua tiếng lại. Một thanh niên dùng dao bấm đâm 1 nhát vào sau lưng anh Sơn.