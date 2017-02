Vụ "Lục Vân Tiên" bị đâm trọng thương: Công an lên tiếng

Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đã thông tin kết quả xác minh ban đầu về vụ việc đâm trọng thương người cứu cô gái bị tai nạn giao thông.

Anh Sơn (người trong ảnh) bị đâm trọng thương sau khi cứu người gặp tai nạn giao thông

Sáng 15.2, Đại tá Hoàng Như Chinh, Trưởng Công an huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, cơ quan điều tra đã triệu tập 2 đối tượng liên quan đến vụ việc đâm trong thương anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi, thường trú huyện Thuận Thành), người đưa cô gái gặp tai nạn giao thông đi cấp cứu nhưng lại bị đâm trọng thương.

“20h tối 14.2, chúng tôi đã triệu tập 2 thanh niên trú tại huyện Thuận Thành liên quan đến vụ đâm trọng thương anh Sơn lên trụ sở lấy lời khai”, Đại tá Chinh nói.

Theo Đại tá Chinh, qua điều tra, bước đầu Công an xác định, tối 11.2 tại quốc lộ 38 thuộc khu vực xã Trạm Lộ (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh), một chiếc taxi hiệu Phú Sơn khi chuyển hướng có va chạm với một xe máy đi cùng chiều do cô gái quê Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) điều khiển khiến cô này bị thương nhẹ.

“Cô gái ngã ra đường bị xây xát đầu gối, không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, anh Sơn vừa đi tới cùng lái xe taxi đưa cô gái vào bệnh viện đa khoa huyện. Sau đó, nạn nhân đọc số điện thoại nhờ anh Sơn gọi cho người yêu hay người quen tới.

Có hai thanh niên là người quen của nạn nhân sau đó vào bệnh viện. Hai người này tưởng anh Sơn là lái xe taxi gây tai nạn nên hai bên có thể có lời qua tiếng lại, một thanh niên dùng dao bấm đâm 1 nhát vào sau lưng anh Sơn”, Đại tá Chinh thông tin về sự việc.

Liên quan đến sự việc trên, trước đó, ngày 14.2, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và UBND tỉnh Bắc Ninh đều có công văn đề nghị Công an tỉnh Bắc Ninh, Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh và UBND huyện Thuận Thành xác minh về vụ việc, anh Sơn đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu nhưng sau đó bị đâm trọng thương.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và UBND tỉnh Bắc Ninh đều đề nghị Công an tỉnh Bắc Ninh xử lý nghiêm đối tượng gây ra sự việc trong trường hợp kết quả điều tra đúng như thông tin báo chí phản ánh.