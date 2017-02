Vụ HS gãy chân ở trường: "Kiên bị gãy đôi xương đùi, đau đớn tột cùng"

“Phía công an sẽ đưa cháu Kiên đi giám định ở Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) để có căn cứ giải quyết vụ việc”, anh Trần Chí Dũng, bố của cháu bé bị gãy chân trong trường Tiểu học Nam Trung Yên thông tin.

Cháu Trần Chí Kiên phải nghỉ học, nằm ở nhà do tai nạn gãy chân trong trường học

Trao đổi với phóng viên, chiều 20/2, anh Trần Chí Dũng, bố của cháu Trần Chí Kiên, học sinh bị gãy xương đùi trong sân trường cho biết, cháu Kiên đang đi giám định pháp y.

“Hiện tại, phía công an sẽ đưa cháu Kiên đi giám định ở Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) để có căn cứ giải quyết vụ việc. Gia đình cũng đã mời luật sư đến để đưa cháu Kiên đi”, anh Dũng nói.

Anh Dũng chia sẻ, sau tai nạn của con, không ít lần anh bật khóc. Gần 3 tháng trôi qua, sức khỏe của cháu Kiên đã dần hồi phục, song vẫn chưa thể đi học. Tâm lý của Kiên đã ổn định trở lại, cháu đang tập đi bằng nạng. Hằng ngày, giáo viên của trường đến nhà giúp cháu học tập.

Anh Dũng nói thêm: “Kiên bị gãy đôi xương đùi, đau đớn tột cùng. Cháu luôn trong tư thế bó chặt, không thể cử động. Chiếc giường ở bệnh viện quá nhỏ cho hai mẹ con, vợ tôi ngồi và ôm con cả đêm. Tôi nhìn cảnh tượng đó mà đau đớn lắm”.

Cũng theo anh, suốt khoảng thời gian cháu Kiên nhập viện và điều trị, cô hiệu trưởng không hề tới thăm hay hỏi han gì cháu.

Thượng tá Nguyễn Đức Minh, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: Theo sự chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ việc học sinh Nguyễn Chí Kiên bị tai nạn gẫy chân tại trường Tiểu học Nam Trung Yên đã được chuyển lên Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - Công an TP Hà Nội).