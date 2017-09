Vụ đưa tiền lẻ ở BOT Cai Lậy: Công an mời tài xế lên làm việc

Công an huyện Cai Lậy cho biết quan điểm công an huyện là không xử lý tài xế trả tiền lẻ khi qua trạm thu phí mà chỉ hỏi thăm sự việc thế nào thôi.

Liên quan đến việc "xử" tài xế đưa tiền lẻ qua trạm thu phí Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang khẳng định: Không có nhận văn bản nào của BOT Cai Lậy đề nghị công an tỉnh xử lý tài xế đưa tiền lẻ mua phí để phản đối trạm thu phí đặt sai chỗ và giá phí cao.

"Nếu có nhận văn bản đó, chúng tôi cũng không đồng ý quan điểm xử lý tài xế đưa tiền lẻ, bởi quy định pháp luật không cấm" - đại tá Hùng nói.

BOT Cai Lậy lúc còn thu phí bị tài xế phản ứng

Tuy nhiên, 2 ngày qua, nhiều tài xế phản ánh qua đường dây nóng Báo Người Lao Động là đã bị công an xã và công an phường mời lên trụ sở công an để "trao đổi sự việc có liên quan".

Theo đó, có ít nhất là 2 nhà xe ở xã Bình Phú, huyện Cai Lậy và phường 2, thị xã Cai Lậy được công an mời lên làm việc.

Clip: Tài xế đập ống heo trả phí trạm BOT

Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động ngày 4-9, một chỉ huy công an huyện Cai Lậy cho biết quan điểm công an huyện là không xử lý tài xế trả tiền lẻ khi qua trạm thu phí mà chỉ hỏi thăm sự việc thế nào thôi. "Có mấy xe đi một lượt nên mời hỏi thôi chứ không có xử lý hay buộc người ta làm gì đâu. Chỉ hỏi là tâm tư, nguyện vọng thế nào thôi để có chủ trương chung" – vị này thông tin.

Theo đại tá Nguyễn Việt Hùng, trước khi trạm BOT Cai Lậy đi vào hoạt động, công an tỉnh đã ban hành kế hoạch "bảo đảm an ninh trật tự khu vực thu phí". Trong đó, lực lượng công an tỉnh được giao điều tiết phương tiện giao thông, chống ùn tắc; Công an huyện Cai Lậy bảo đảm an ninh, trật tự xã hội.

Qua ghi nhận thực tế, khi trả phí, tài xế sử dụng tiền lẻ qua trạm và bỏ tiền vào chai nước nhưng đó không phải là hành vi vi phạm pháp luật.