Vụ đâm “Lục Vân Tiên” trọng thương: Khởi tố nghi can

Anh Nguyễn Hải Sơn nằm điều trị tại bệnh viện

Ngày 17.2, Đại tá Hoàng Như Chinh, Trưởng Công an huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, cơ quan điều tra công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Khá (26 tuổi, trú huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Khá là nghi phạm đâm anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi, thường trú huyện Thuận Thành) người đã đưa một cô gái gặp tai nạn giao thông đi bệnh viện cấp cứu.

Đại tá Chinh cho biết, cơ quan điều tra khởi tố Khá về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Thuận Thành, tối 11.2 tại quốc lộ 38 thuộc khu vực xã Trạm Lộ (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh), chiếc taxi hiệu Phú Sơn khi chuyển hướng có va chạm với một xe máy đi cùng chiều do cô gái quê Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Tai nạn khiến cô gái đi xe máy bị thương. Lúc này, anh Sơn đã cùng lái xe taxi giúp đưa cô gái vào Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Thành cấp cứu. Sau đó, cô gái đọc số điện thoại nhờ anh Sơn gọi cho người quen tới.

Sau khi nghe anh Sơn nói chị Dung đang trong viện, Khá đã lớn tiếng nói: "Đứa nào gây tai nạn cho Dung” rồi hai bên cãi vã qua điện thoại.

Khoảng 15 phút sau, Khá cùng đối tượng Nguyễn Ngọc Đức (chưa đủ 18 tuổi, ở huyện Thuận Thành) là người quen của nạn nhân vào bệnh viện. Hai người này ngộ nhận, tưởng anh Sơn là lái xe taxi gây tai nạn nên hai bên có thể có lời qua tiếng lại, xô xát.

Một lúc sau, Khá đuổi theo anh Sơn ra đến cổng bệnh viện, dùng dao bấm đâm nạn nhân vào lưng bên phải. Gây án xong, Khá và Đức đã bỏ đi.

Đại tá Chinh cho biết, bước đầu, nguyên nhân dẫn tới vụ việc được xác định là do mâu thuẫn bột phát. Tại cơ quan điều tra, Khá thừa nhận hành vi dùng dao đâm anh Sơn. Khá khai, do vừa uống rượu say không làm chủ được nên đã dùng dao bấm đâm anh Sơn.

Về phần anh Sơn, Đại tá Chinh cho biết, tường trình với cơ quan điều tra, anh Sơn cho biết, có lời qua tiếng lại qua điện thoại với Khá khi cô gái gặp tai nạn nhờ gọi người quen. Tại bệnh viện anh Sơn cũng có cãi vã, giằng co với Khá sau đó bị đối tượng đâm.

Hiện Công an huyện Thuận Thành đang trưng cầu giám định với sức khỏe anh Sơn để xử lý vụ án theo quy định.