Vụ chi tiếp khách 3,2 tỉ: ‘Có gì đâu mà lên báo’ (?!)

Thứ Hai, ngày 26/12/2016 08:35 AM (GMT+7)

Ông Thành cho biết sẽ sắp xếp để gặp và trao đổi cụ thể tại trụ sở UBND tỉnh.

Cùng ngày chúng tôi liên lạc với ông Nguyễn Thế Quang, nguyên Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, người duyệt phần lớn phiếu chi tiếp khách của Văn phòng HĐND tỉnh trong năm 2015. Ông Quang nói: “Tôi về hưu rồi nên không rõ nữa vụ việc đó. Nhưng nó có gì đâu mà công khai lên báo chí (?!). Đại khái Sở Tài chính thắc mắc một số quyết toán của năm 2015, đề nghị làm rõ một số vấn đề gì đó”.

. Thưa ông, ông giải thích thế nào trước việc một ngày Văn phòng HĐND tỉnh có mặt tiếp khách tới bốn tỉnh khác nhau và mỗi phiếu chi đều trị giá hàng chục triệu đồng?

+ Cái đó khách khứa tôi cũng không nhớ. Nhưng đại khái cũng có khi một ngày có hai, ba đoàn đến, đoàn đi mình cũng không nhớ.

. Nhưng chi tiếp khách với số tiền quá cao, thậm chí Văn phòng HĐND tỉnh ăn cơm dọc đường ở Sóc Trăng mà cũng hết 26,5 triệu đồng là đúng hay sai?

+ Tôi đề nghị thế này, những cái đó chưa có cơ quan hoặc cấp có thẩm quyền xem xét đúng hay sai mà mình đã đưa lên báo là chưa hay lắm. Tôi tâm sự thiệt là cũng chưa rõ, thí dụ nói một ngày bao nhiêu đó nhưng thực sự ra có thể cái ngày đó các đoàn khách họ đến. Thường thì người ta đi hội nghị ở Đắk Lắk, Đắk Nông hay Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đã Nẵng, Huế… và trên đường về họ ghé là bình thường.

. Việc quan hệ, tiếp khách không ai cấm nhưng vì sao có những phiếu chi không hợp lý, thưa ông?

+ Cái đó thì tôi cũng không rõ nhưng nói chứ anh em mình làm báo chí cũng nên bình tĩnh một chút và nên có thẩm định. Ví dụ như làm việc với chỗ văn phòng hay Sở Tài chính để trao đổi, trình bày thêm chứ tôi bây giờ đã nghỉ rồi.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai qua kiểm tra chứng từ, sổ sách đã phát hiện Văn phòng HĐND tỉnh dùng 3,2 tỉ đồng ngân sách tiếp khách trong năm 2015 nên đã có văn bản đề nghị giải trình.

Các phiếu chi việc ăn uống, tiếp khách được Văn phòng HĐND tỉnh chi cho các đoàn từ Bắc vào Nam, từ Tuyên Quang, Hà Nội đến Cà Mau, Bến Tre, Trà Vinh, Long An... Đơn cử, ngày 3-8-2015, Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai “đến” Đà Nẵng tiếp khách hai lần với số tiền hơn 15 triệu đồng. Nhưng cũng trong ngày này họ lại chi tiếp khách cho đoàn HĐND tỉnh Long An từ trưa hôm đó cho đến chiều hôm sau (4-8-2015) hết hơn 10 triệu đồng và cũng chiều 4-8-2015 họ lại chi tiếp khách đoàn HĐND tỉnh Bến Tre hơn 10 triệu đồng... Thậm chí trong ngày 3-12-2015, Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai tiếp khách từ Bình Định, Bình Phước, Long An và tận Cà Mau với bốn phiếu chi hơn 35 triệu đồng… Ngoài ra, trong phiếu chi “ăn cơm dọc đường” tại Sóc Trăng (ngày 5-8-2015) số tiền cơm lên đến 26,5 triệu đồng.

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai còn cho biết chỉ riêng việc đơn vị này mua vật tư, văn phòng phẩm trong năm 2015 nhưng không có phiếu nhập, xuất kho, chưa giải trình được lý do với số tiền lên đến hơn 660 triệu đồng. Đơn vị này cũng chi tiền mua nhiên liệu trong năm 2015 hơn 460 triệu đồng, tương đương 27.000 lít xăng nhưng Sở Tài chính không đối chiếu, xác minh được.