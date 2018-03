Vụ cán bộ Sở Xây dựng và vợ con tử vong: Người vợ đã gửi đơn ly hôn ra tòa

Hình ảnh hiện trường nơi phát hiện 3 người chết trong xe Mercedes được chia sẻ trên Facebook.

Ngày 21/3, Công an tỉnh Hà Giang đang điều tra làm rõ vụ việc vợ chồng anh T.Đ.M (44 tuổi, phường Trần Phú, TP Hà Giang, lái xe Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang) và chị N.B.N (39 tuổi, công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang) cùng cháu bé trai mới 8 tháng tuổi tử vong trong chiếc xe Mercedes đỗ tại xã Phương Độ, TP Hà Giang.

Trao đổi với PV, ông Hoàng A Chinh - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Giang cho biết, ông và mọi người trong cơ quan đều bàng hoàng sau khi biết được thông tin anh M cùng vợ con tử vong bởi trong quá trình công tác tại Sở Xây dựng Hà Giang, anh M là người rất hiền lành. Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, anh M không có biểu hiện gì bất thường về tâm lý.

"Anh em trong cơ quan đánh giá M là người hiền lành, sống nội tâm nên đôi khi có việc không nói ra. Về công việc, anh M chấp hành tốt giờ giấc, nội quy cơ quan. Anh M làm lái xe từ năm 2003 tới giờ không gặp vấn đề gì.

Hôm thứ 5, thứ 6 tuần trước anh M vẫn lái xe đưa cán bộ Sở đi công tác dưới Hà Nội. Tới thứ 7, do người nhà bên vợ ở Vĩnh Phúc mất nên anh M đưa gia đình về viếng. Tối Chủ nhật, anh M đưa vợ con lên (Hà Giang) do đi đêm mệt nên xin nghỉ ngày thứ 2. Do cơ quan không có ai đi công tác nên Phó Giám đốc phụ trách văn phòng đồng ý cho anh M nghỉ.

Tuy nhiên chiều tối thứ 2, gia đình không liên lạc được cả hai vợ chồng anh M nên đã đi tìm và báo công an. Người nhà cũng đưa thông tin tìm chiếc xe (Mercedes) lên Facebook sau đó người đi đường thấy cái xe thì báo công an tới kiểm tra và phát hiện sự việc vợ chồng anh M và con trai tử vong", ông Chinh thông tin.

Ông Nguyễn Quang Hưng - Phó Giám đốc Sở xây dựng tỉnh Hà Giang cho biết thêm, ngoài cháu bé đã tử vong, vợ chồng anh M có một cậu con trai lớn nay đang học lớp 9.

"Cháu bé (con đầu anh M) cũng rất sốc và đau buồn trước thông tin những người ruột thịt của mình ra đi cùng lúc. Chúng tôi và cả gia đình luôn động viên bé để vượt qua nỗi đau này", ông Hưng nói.

Thông tin với PV, vị lãnh đạo tổ dân phố số 3, phường Trần Phú (nơi vợ chồng anh M sinh sống) cho biết, quá trình sinh sống ở địa bàn, vợ chồng anh M sống hoà thuận, không có điều tiếng gì, tổ dân phố cũng chưa phải hoà giải về mâu thuẫn gia đình. Tuy nhiên, mới đây vợ chồng anh M đã ra tòa làm thủ tục ly hôn.

"Ngày 16/3, hai vị cán bộ của TAND thành phố xuống làm việc với tôi về quá trình sinh sống tại địa phương của vợ chồng anh Mạnh liên quan đến đơn ly hôn mà vợ chồng anh này đã gửi lên toà án.

Lúc đó tôi mới biết được vợ chồng anh này đã gửi đơn ly hôn. Qua hỏi cán bộ xuống làm việc, tôi nắm được chị N là người đứng đơn ly hôn", vị lãnh đạo tổ dân phố số 3 nói.

Trước đó, khoảng 15h ngày 20/3, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Mercedes đậu bên đường thuộc xã Phương Độ đã lâu nhưng không di chuyển nên kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện vợ chồng anh T.Đ.M và chị N.B.N cùng bé trai mới 8 tháng tuổi (con thứ 2 vợ chồng anh M) đã tử vong.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để khám nghiệm. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ việc đau lòng.