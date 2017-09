Lãnh đạo Công an TP HCM khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện CSGT có hành vi vi phạm trong lúc thực hiện nhiệm vụ.

Thứ Bảy, ngày 09/09/2017 08:07 AM (GMT+7)

Ngày 8-9, đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM, cho biết sau khi đọc bản tin "Bị đuổi đánh vì quay clip CSGT đang làm việc" mà Báo Người Lao Động đăng ngày 7-9, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) kiểm tra, báo cáo.

Người phát ngôn Công an TP HCM cho rằng khi cán bộ, chiến sĩ đi làm không được tự ý mời, phối hợp với các lực lượng ngoài xã hội. Nếu đơn vị nào cần có sự tham gia của quần chúng nhân dân thì phải có kế hoạch và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quan điểm chỉ đạo là làm rõ vai trò của từng người, xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện CSGT có hành vi vi phạm Ảnh: LÊ PHONG

Theo ông Quang, lực lượng CSGT luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, làm tốt nhiệm vụ, lập nhiều thành tích trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân. Tuy nhiên, phải nhìn nhận là đâu đó vẫn có một số trường hợp CSGT tiêu cực. "Trước thực trạng này, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo rất mạnh mẽ và yêu cầu từng cán bộ, chiến sĩ phải tự mình khép mình vào quy chế với vai trò là chiến sĩ Công an Nhân dân, chiến sĩ Lực lượng Vũ trang nhân dân. Trong đó, chỉ huy các cấp phải quán triệt, kiểm tra thường xuyên. Việc kiểm tra phải hiệu quả chứ không hình thức. Nếu có dấu hiệu sai phạm phải xem xét, triệt để giải quyết" - ông Quang nhấn mạnh.

Tối cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hào (37 tuổi; ngụ quận 9, TP HCM), người đàn ông xuất hiện trong clip đứng cạnh 2 chiến sĩ Đội CSGT Rạch Chiếc, đã chủ động liên hệ Báo Người Lao Động đề trần tình vụ việc.

Ông Hào cho biết ông hành nghề chạy xe ôm tại khu vực ngã ba Tân Vạn và trước cổng Khu Du lịch sinh thái Suối Tiên từ nhiều năm nay. Ngày 6-9, trong lúc đang chạy xe thì ông bị một thanh niên quệt ngã. Sau khi bị tai nạn, ông chạy về cầu vượt Trạm 2 để tìm người này nhưng không thấy nên vào gặp 2 chiến sĩ CSGT để trình bày vụ việc. Tuy nhiên, CSGT không tiếp nhận mà tập trung chặn bắt xe máy vi phạm.

Sau đó, ông Hào thấy người gây tai nạn cho mình trước đó nên đuổi theo. "Tới nơi, tôi không hề đánh thanh niên đó mà đòi cùng lên công an đối chứng. Người này không chịu đi rồi bỏ chạy. Tôi khẳng định không đập nát điện thoại người thanh niên này" - ông Hào phân trần.

Ông Hào còn phủ nhận có quan hệ với lực lượng CSGT, những hình ảnh trong clip là cắt ghép, sai sự thật.