Vợ khóc ngất khi thấy thi thể chồng nằm dưới gầm xe ben (ảnh: Ngọc Hùng).

Vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 28/4, tại ngã ba (đoạn giao nhau giữa đường Nguyễn Tất Thành và Lý Tự Trọng, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) giữa xe ben và xe máy khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là anh Y San Byă (37 tuổi, trú tại xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk).

Theo một số người dân chứng kiến vụ tai nạn, vào thời điểm trên, xe ben chở rác của Công ty môi trường đô thị Đông Phương BKS: 47C- 082.19 do tài xế Cao Thành Trung (26 tuổi, trú tại đường Quang Trung, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành hướng từ bùng binh Km3 về ngã 6. Khi xe chạy tới địa điểm trên, tài xế rẽ phải vào đường Lý Tự Trọng. Lúc này, do tài xế điều khiển xe ben chạy với tốc độ khá nhanh nên đã tông vào xe máy BKS: 47R5-9788 do anh Y San điều khiển đang băng ngang qua đường.

Tại hiện trường, nạn nhân và xe máy nằm gọn dưới gầm xe ben.

Hậu quả, anh Y San và xe máy bị xe ben kéo lê gần 10 mét. Tại hiện trường, anh Y San bị bánh trước xe tải cán lên người, nằm gọn dưới đầu xe ben, tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị cán nát hư hỏng phần đuôi. Sau khi gây ra vụ tai nạn, tài xế xe ben đã đến trụ sở Công an trình báo vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.