Ông Đinh La Thăng sinh năm 1960, quê quán Nam Định, có học vị tiến sĩ, từng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, là Uỷ viên Trung ương Đảng các khoá X, XI và XII, Đại biểu Quốc hội các khoá XI, XIII, XIV.

Ông Đinh La Thăng từng giữ các cương vị: Bí thư Thành ủy TP HCM (2016-2017), Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (2011-2016), Chủ tịch HĐTV PVN (2009-2011), Chủ tịch HĐQT PVN (2005-2008), Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sông Đà (2001-2003).

Ngày 7-5-2017, tại Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã quyết định thi hành kỷ luật cán bộ đối với ông Đinh La Thăng, khi đó là Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP HCM (nhiệm kỳ 2015 - 2020) bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII do mắc những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác cán bộ trên cương vị Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) PVN giai đoạn 2009-2011.

Ngày 10-5, Bộ Chính trị quyết định phân công ông Đinh La Thăng thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM, giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ngày 11-5, ông Đinh La Thăng nhận nhiệm vụ tại Ban Kinh tế Trung ương với cương vị Phó trưởng ban.

Ngày 8-12-2017, Cơ quan CSĐT và Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định Khởi tố bị can về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 165 - Bộ luật Hình sự, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐTV PVN; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) và Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an cùng ngày 8-12 đã thực hiện tống đạt Quyết định Khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với ông Đinh La Thăng. Việc khởi tố, bắt ông Đinh la Thăng nằm trong quá trình điều tra mở rộng vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại PVN, gây thiệt hại 800 tỉ đồng của PVN góp vốn vào OceanBank và vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Ngày 20-12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng cùng 6 bị can khác tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN). Ngoài ông Đinh La Thăng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn đề nghị truy tố 5 bị can khác tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, gồmNguyễn Xuân Sơn (nguyên Phó tổng giám đốc OceanBank); Nguyễn Xuân Thắng; Nguyễn Thanh Liêm; Vũ Khánh Trường; Phan Đình Đức (3 bị can này đều là nguyên thành viên HĐTV PVN). Riêng Ninh Văn Quỳnh (Phó tổng giám đốc PVN) bị đề nghị truy tố về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21-12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây gậu quả nghiêm trọng"; "Tham ô tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), đề nghị truy tố 22 bị can. Trong đó, ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn PVN cùng 11 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Cố ý làm trái…" và 8 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội "Tham ô tài sản". Hai bị can Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty PVC, và Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng giám đốc PVC, bị đề nghị truy tố cả 2 tội danh trên.

D.Ngọc