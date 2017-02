Vì sao người dân đổ xô tranh cướp ấn đền Trần?

Năm nay, lễ hội đền Trần được tổ chức từ ngày 7-12/2 (tức 11-16 tháng Giêng năm Đinh Dậu). Lễ khai ấn sẽ diễn ra vào đêm 14 tháng Giêng. Lễ phát ấn sẽ bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng 15 tháng Giêng (sớm hơn 30 phút so với mọi năm) tại khu vực nhà Giải Vũ, Nhà trưng bày và đền Trùng Hoa. Số lượng ấn phát ra không giới hạn. Sẽ có khoảng hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ công an, dân quân tự vệ, bảo vệ trên địa bàn tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại lễ hội Đền Trần năm 2017.