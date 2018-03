Trung tướng Phan Văn Vĩnh tiếp tục làm việc với cơ quan điều tra

Ngày 16/3, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), để làm rõ một số vấn đề liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh

Cụ thể, nguồn tin cho biết, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh để làm rõ các tình tiết trong vụ án "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền".

Vụ việc đang được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ điều tra mở rộng.

Từ thông tin trên, phóng viên Tiền Phong đã liên lạc vào số điện thoại của Trung tướng Phan Văn Vĩnh nhưng điện thoại đã ở chế độ tắt máy.

Ông Phan Văn Vĩnh quê Nam Định, từng làm Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, sau đó được bổ nhiệm Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm từ tháng 9/2012, tiếp đó là Tổng cục trưởng. Ông Phan Văn Vĩnh thôi giữ chức Tổng cục trưởng từ tháng 4/2017 để nghỉ hưu theo chế độ.

Liên quan vụ án, ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) - Bộ Công an, về hành vi tổ chức đánh bạc.