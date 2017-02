Triệu tập người quay clip “bắt cóc trẻ em” gây hoang mang dư luận

​

Người phụ nữ bị nghi ngờ giả ngây ngô để bắt cóc trẻ em.

Ngày 14/2, ông Dương Mạnh Hiền - Phó trưởng Công an xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đã triệu tập anh Trần Văn Đồng (19 tuổi, trú xã Diễn Yên) là người trực tiếp đuổi bắt và quay clip có nội dung “bắt sống người phụ nữ thường xuyên giả ngây ngô để bắt cóc trẻ con”.

Ngoài ra còn có ông Phạm Duy Trinh, người cùng xã, cũng chạy đuổi bắt người phụ nữ này. Địa điểm được xác định tại cánh đồng xóm 16, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu.

Tại trụ sở, anh Đồng xác nhận, tình cờ bắt gặp người phụ nữ trên cánh đồng và hô hoán bắt giữ vì thấy chị này giống với nhân vật trong video “Người đàn bà khả nghi bắt cóc” mà anh xem trước đó trên mạng xã hội.

Theo đó, trước khi đến tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu thì người phụ nữ này đã lang thang tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Tại đây, người phụ nữ này cũng bị người dân quay clip vì nghi ngờ đang bắt cóc trẻ em.

Sau khi bắt trói, Đồng cũng là người trực tiếp đăng tải video có nội dung trên lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, khi cơ quan công an đến hiện trường, cởi trói cho người phụ nữ thì xác nhận chị ta có biểu hiện thần kinh không bình thường, nói năng không rõ ràng, mạch lạc, không có năng lực hành vi.

Trong quá trình làm việc, người phụ nữ không biết mình là ai. Trên người mang một túi hành lý nhưng chỉ có mấy hộp thuốc, ngoài ra không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.

Tìm hiểu qua nhiều nguồn, nhà chức trách phán đoán người phụ nữ trú tại tỉnh Ninh Bình. Không có chứng cứ khẳng định người phụ nữ liên quan tới việc vụ bắt cóc nào, nên chính quyền đón xe khách cho người này về tỉnh Ninh Bình.

Giải thích nguyên nhân hiểu nhầm, ông Dương Mạnh Hiền - Phó trưởng Công an xã Diễn Yên – nói: “Người phụ nữ này thấy người lạ thì chạy, nhưng thấy trẻ con thì thích, thường trêu ghẹo. Vì vậy đã khiến người dân hiểu nhầm nên đuổi bắt rồi đăng tải lên mạng”.

“Đây là clip có nội dung sai, gây hoang mang dư luận. Anh Đồng nói do hiểu nhầm và xin gỡ clip, đồng thời sẽ viết nội dung đính chính lên mạng xã hội”, ông Hiền cho biết, đã hoàn thiện biên bản và gửi cho Công an huyện Diễn Châu xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 12/2 trên diễn đàn mạng xã hội đăng tải clip hơn 5 phút với nội dung "bắt sống người phụ nữ thường xuyên giả ngây ngô để bắt cóc trẻ con" ở xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ đang chật vật chạy phía trước, người đàn ông vừa quay clip vừa nói lớn, "Đứng lại. Đứng lại nhanh. Đứng lại đây". Tiếp đó, người đàn ông cầm lấy tay bắt giữ người phụ nữ, "Mi vô đây bắt con nít làng choa" và đe dọa đòi ném người này xuống sông. Sau đó, một người khác lại lật khăn ra khỏi mặt và trói lại, mặc cho người phụ nữ này gào khóc, xin tha mạng.

Ngày 13/2, trung tá Nguyễn Duy Thanh - Trưởng công an huyện Diễn Châu, Nghệ An trao đổi, thời gian qua trên địa bàn huyện Diễn Châu, Nghệ An chưa xảy ra vụ việc nào liên quan đến bắt cóc trẻ em.