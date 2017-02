Tranh nhau bữa cơm “ban phúc” của phủ Mẫu The

Hàng ngàn người đổ về phủ Mẫu The (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) để tranh nhau ăn bữa cơm “lộc thánh” do “Mẫu nghi thiên hạ cứu độ chúng sinh" vào ngày rằm tháng Giêng.

Tranh nhau tìm “mẫu nghi thiên hạ”

Phủ Mẫu The ở làng Vũ Xá, phường Ái Quốc vào ngày rằm tháng Giêng năm Đinh Dậu (tức ngày 11-2-2017) sau bao nhiêu lần bị báo chí phê phán các chiêu trò buôn thần bán thánh, có vẻ hoành tráng hơn trước.

Cơ ngơi bao gồm tòa tháp Thiện tòa Thiên thánh cao cả 20 tầng cùng hơn 20 điện thờ lớn nhỏ, chạm rồng, sơn son thiếp vàng được gắn các biểu tượng thờ như “Quốc Tổ vua Hùng”, “Quốc Phụ Lạc Long Quân”, “Quốc Mẫu Âu Cơ”… Ngoài ra, phủ Mẫu còn có tượng nhiều linh vật kỳ quái.

Hàng vạn người đổ về "cơ ngơi" phủ Mẫu The ngày rằm tháng Giêng

Tất cả con đường dẫn vào Phủ Mẫu đều kín dòng người từ nhiều tỉnh thành lân cận như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nội… kéo về để dâng sao giải hạn, bày tỏ lòng thành.

Trong ngày mở phủ, hàng nghìn người quỳ lạy khi Mẫu The làm lễ dấu tay "phù hộ". Kết thúc lễ dấu tay, Mẫu The mở cơm thết đãi khách. Chỉ sau hiệu lệnh của Mẫu The, hàng nghìn người xô đẩy nhau để giành mâm cơm. Người ta ăn hối hả như sợ ai đó tranh mất phần. Theo họ, ăn được càng nhiều cơm của phủ Mẫu The thì lộc thánh càng nhiều.

Người đến ngạt thở và ngất...

Người ngất xỉu được nhét tiền vào mồm và được uống một thứ nước rồi đợi tỉnh lại

Kiếm tiền khủng nhờ người cuồng tín

Với người dân địa phương khác thì Mẫu The là người có quyền uy tâm linh nhưng với địa phương thì bà này chỉ là người bình thường. Theo người dân làng Vũ Xá, Mẫu The thực ra là bà Đoàn Thị The, người trong làng. Trước đây, bà The làm nông nghiệp. Lúc nông nhàn, bà The có tham gia một số lớp biểu diễn hát chèo cho người dân địa phương xem. Sau đó, bà The chuyển sang buôn bán, kinh tế khá giả.

Mâm cơm "Mẫu" ban để trao phúc

Khoảng năm 1993, bà The bỗng dưng tự cho mình là con nhà “thánh”, vay mượn tiền xây điện, mở phủ hành nghề xem bói, chữa bách bệnh. Khi có tên tuổi, bà The mở phủ, hầu đồng, phát lộc cho con nhang đệ tử.

Một buổi lễ hầu đồng thông thường thì phải có 1,4 triệu tiền mặt để lễ; mâm tiền vàng, vàng mã ngựa, voi. Điều đặc biệt, không phải ai cũng có thể gặp Mẫu. Ngay cả khi mở phủ, Mẫu The cũng chỉ làm lễ qua hệ thống loa đài, còn Mẫu ngồi đâu không ai biết.

Hàng năm, bà Đoàn Thị The tổ chức 2 lễ chính vào rằm tháng giêng để chữa bệnh, dâng sao giải hạn tập thể, và ngày 13 tháng Ba (âm lịch) tổ chức “giỗ Mẫu".

“Người nơi khác tin bà The có tài cứu độ chúng sinh, hóa giải những tai kiếp, nhưng chồng của bà ấy bị tai nạn giao thông khi hành nghề lái xe mà bà ấy đâu có hóa giải được”, bà Nguyễn Thị H, người dân địa phương cho biết.

Ngày mở phủ hay các ngày lễ, lượng khách về đông, người làng Vũ Xá kiếm tiền khủng từ dịch vụ trông xe và các dịch vụ khác. Các con đường dẫn vào phủ Mẫu The từ Quốc lộ 5 vào, các khoảng sân vườn của các hộ dân gần phủ đều được tận dụng làm bãi gửi xe với giá cao ngất ngưởng, xe máy 20000/lượt; ô tô từ 50.000 đến 100.000đ/lượt. Hàng quán nườm nượp ven đường. Một số người dân còn dựng cả nhà vệ sinh tạm bợ để thu vé khách đi vệ sinh.

Một đại diện phường Ái Quốc cho biết: “Phủ Mẫu The không phải di tích, càng không có tư liệu lịch sử văn hóa gì. Là do bà Đoàn Thị The tự xây dựng, chưa được ai công nhận. Chính quyền địa phương chỉ quản lý về an ninh trật tự. UBND Phường Ái Quốc đã rất nhiều lần mời bà The lên làm việc và yêu cầu viết bản kiểm điểm về việc hành nghề mê tín dị đoan. Thậm chí, bà The đã phải đọc bản kiểm điểm trước cuộc họp của cả xã rồi ghi âm lại, phát trên loa truyền thanh. Thế nhưng đâu lại hoàn đó”.

Tất nhiên trả lời của xã như trên là chưa thấu đáo. Còn nhiều vấn đề đặt ra về việc xử lý hoạt động mê tín dị đoan, gây mất an ninh trật tự, quản lý công trình xây dựng...