Về việc CSGT thân thiện, vui hát cùng người dân sau khi xử phạt hành chính do vi phạm tốc độ có nhiều người khen ngợi song cũng không ít ý kiến phản đối.

Thứ Ba, ngày 29/08/2017 09:19 AM (GMT+7)

Đoạn clip chiến sỹ CSGT hát cùng những người vi phạm giao thông thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng (Nguồn. FB)

Trưa 28-8, cộng đồng mạng xôn xao clip "Bị phạt mà vẫn vui trống đàn là hết xui" - ghi lại cảnh người tham gia giao thông vi phạm tốc độ cùng ngồi vui hát với trung tá CSGT bài Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa. Trung tá Cao Viết Tuấn - người vui vẻ hát trong clip đang công tác tại Trạm CSGT 5-1 Diễn Châu (đóng tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An.

Trung tá Tuấn vui vẻ hát bài Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa cùng người dân. Ảnh cắt từ clip

Trả lời báo chí, Trung tá Tuấn cho biết, khoảng 10 giờ sáng 28-8, tổ công tác khi đang làm nhiệm vụ tại quốc lộ 1A (đoạn qua thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) phát hiện xe ô tô mang biển số Hà Nội vi phạm lỗi chạy quá tốc độ cho phép (71/60km) nên đã yêu cầu dừng xe. Qua làm việc, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt hành chính với số tiền 2,5 triệu đồng.

Sau khi mời người vi phạm vào làm việc, biết họ là nghệ sĩ thuộc nhà hát Cải lương Hà Nội nên anh em đã cùng nhau uống nước, hát bài hát "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" để tinh thần thoải mái, lái xe đỡ căng thẳng.

Chị Ng.H (ở Nghệ An) nêu ý kiến: "Chỉ dung dị thế thôi nhưng là hình ảnh đẹp của người lính -chiến sĩ công an. Hơn ngàn lời tuyên truyền luật khô khan đấy".Anh Đặng Sâm (ở huyện Thanh Chương, Nghệ An) thì cho rằng: "Anh CSGT thật gần dân, thân thiện. Người vi phạm cũng không xin xỏ mà nộp phạt và công khai chia sẻ cũng là cách tuyên truyền cho mọi người".

Tuy nhiên, trong nhiều ý kiến đồng tình, khen ngợi hành động thân thiện của CSGT và cho rằng điều này cần nhân rộng thì cũng có người dân cho rằng khi đang thực thi công vụ thì "không nên ngồi hát hò". "Đang trong giờ hành chính thực thi công vụ mà ngồi hát có vi phạm điều lệnh?", một người dân tỏ ra thắc mắc.

Một cán bộ Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Nghệ An cho biết: "Có nhiều ý kiến khen ngợi và cần nhân rộng. Tuy nhiên hát hò thì không được, chỉ cần vui vẻ bắt tay, giải thích tuyên truyền Luật giao thông, trao đổi cho thắm thiết tình quân dân thì được".